寶佳想併中工、王光祥跳票、詐團狂掃和平大苑 專家：3事件透露1件事

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
陶朱隱園。記者游智文／攝影
近日房地產市場傳出三則吸引各界關注消息，一是寶佳集團大量收購陶朱隱園中工集團股票，二是，投資興建台北之星的三圓建設前董座王光祥跳票，第三是元利和平大院被國際詐騙集團狂掃11戶。

大師房屋董事長陳建慶表示，這三事件背後都透露一件事，就是豪宅市場銷售陷困境。由於豪宅很難賣，導致有人公司被收購，有人跳票，詐騙集團輕易就進入豪宅社區。

他表示，台灣豪宅陷困境，有很多因素，如央行限貸等，就他來看，主要是台灣豪宅市場沒有國際盤。至於台灣豪宅沒有國際盤，主因有三：

一、兩岸地緣政治的緊張

今日烏克蘭明日台灣，台灣有事日本有事， CNN報導台灣海峽未來可能將是第三次世界大戰的引爆點，這些駭人聽聞十分聳動的標題，在國人耳中就像中共軍機擾台一樣早就麻痺了，但是，在外國人的觀點趨吉避凶，考慮到毫宅不動產變現性、流通性本就不佳，萬一台海緊張就更難脫手了，因此敬而遠之。

二、政府在政策上對外國人並不友善

舉例說明，外國人在台購置不動產，除了要符合平等互惠的原則，資金來源也必須接受審查，2021年後更有洗錢防制法的管控。

另外，未來出售，如有資本利得時要繳的稅負，兩年內高達45 %，兩年後則為35 %，而本國人則超過五年以上是20% ，十年以上是15%，自用者可享有10 %的低稅率。

反觀美國及日本，美國在持有一年之後聯邦稅加州稅合計是25 %，日本則是在持有五年之後由30 %降到15 %，從課徵利本資得稅上的差異，就可以看出政府對外國人購買不動產是不歡迎的。

三、來自國際豪宅的競爭

日本的匯率超貶使得他們的價格對外國人來看是投資的絕佳時機，香港房地產如今大幅下修也是逢低進場的好機會，新加坡作為亞洲金融中心、政治穩定法律健全，蓋的豪宅品質又好，也是外資喜歡入場的原因，反觀台灣的豪宅要跟東京、香港、新加坡同時競爭，吸引力又在哪裡？

豪宅 日本 詐騙集團
×

