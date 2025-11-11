快訊

國軍又傳機密外洩！上尉軍官缺錢 竟出賣情報賺虛擬貨幣

「台灣美容界教母」喪命醫美！家屬反對減刑 診所負責人上訴真的減了

中職／桃猿粗暴換帥不滿延燒 「雙林」直言：沒有樂天辦不到的事

台塑生醫第四度榮獲「天下永續公民獎」 三大面向打造永續新典範

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
台塑生醫總經理劉慧啟(右)與頒獎人總統府副秘書長何志偉(左)合影。台塑生醫／提供
台塑生醫總經理劉慧啟(右)與頒獎人總統府副秘書長何志偉(左)合影。台塑生醫／提供

台塑生醫長年深耕ESG，今年獲得《天下雜誌》2025年「天下永續公民獎」小巨人組第五名。台塑生醫自2022年首次入榜以來，持續將「永續」融入企業DNA，今年更在能源韌性、社會參與及循環經濟三大面向突破創新，此次第四度獲獎創下歷年最佳成績，象徵台塑生醫在追求營運成長的同時，仍堅定實踐對社會與環境的承諾。

台塑生醫董事長王瑞瑜表示，台塑生醫將永續視為不可動搖的核心價值，從能源、教育、環保、地方創生等多元領域實踐此一信念，包括2024年投入2,000萬元於屏東石門國小建置全台首座光電儲能球場，結合綠能發電、防災儲能、體育應用，成為偏鄉推動能源轉型的創新示範。該設施每年發電9萬度、減碳45公噸，惠及在地師生、部落居民逾1,300人，在建構能源韌性的同時，融合「健康」與「永續」，推動台塑生醫的預防醫學理念。

王瑞瑜指出，在社會參與方面，台塑生醫積極推動社區文化永續，每年投入資源支持高雄「王氏昆仲公園」文化推廣計畫，將昔日石化產業轉化為高雄首座工業遺址文化公園，讓城市留住珍貴的產業記憶，已導入市集、餐飲與文創品牌，結合公益、文化保存、土地活化，成功打造出兼具地方特色與自給自足能力的城市公共空間，促進社區凝聚與在地連結，展現台塑生醫在文化永續上的柔性力量。

循環經濟領域部分，台塑生醫總經理劉慧啟說明，公司透過轉投資事業實現金屬、塑膠與水資源的回收再利用，旗下虹京資源公司以循環再生的技術，構築出「煉油廢觸媒稀有金屬再生」及「氨氮廢水資源化處理」兩大核心競爭力，成功「轉廢為寶」，截至2024年回收釩鐵超過269萬公斤，相當於可建造1,168萬坪房屋的鋼筋；同時回收三氧化鉬逾568萬公斤，足以製造11.4億個保溫杯；高氨氮廢水處理效率超過99%、氯化銨回收率達65%，不僅減少環境負擔，也強化國內供應鏈韌性，實踐真正的循環價值。

劉慧啟表示，台塑水科也致力於協助高耗水產業落實節水，每年管理冷卻系統循環水量達43.4億公噸，每滴水平均循環使用達9次以上，協助業主每年節省超過120萬公噸水資源，相當於130萬人一整年飲水需求。台塑便利家在全台設置逾350座洗衣精與洗碗精補充站，減少的一次性包裝約可替代上萬個洗劑塑膠瓶，並設置寶特瓶回收機，將回收料再製為衣物與鞋材，從日常實踐綠色生活。

「天下永續公民獎」為國內最具公信力的企業永續指標，台塑生醫獲獎後，將秉持「勤勞樸實、貢獻社會、追根究柢、止於至善」的精神邁向更高標準，致力於打造更健康、更美好的永續未來。

台塑 水資源
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

大陸碳酸鋰期貨價 逼近今年高點 鋰電池重要原料供貨緊俏

台塑與東海大學合辦 節能減排循環經濟優良改善案例選拔及現場觀摩

台塑推商用電池 中華車導入

影／循環經濟論壇落幕 賴清德：下次應全穿循環經濟產品做的衣服

相關新聞

寶佳想併中工、王光祥跳票、詐團狂掃和平大苑 專家：3事件透露1件事

近日房地產市場傳出三則吸引各界關注消息，一是寶佳集團大量收購陶朱隱園中工集團股票，二是，投資興建台北之星的三圓建設前董座...

金龍海嘯持續發威 上半年房市買氣寫新低

全台房市買氣重挫，根據內政部資料，全台上半年住宅買賣移轉筆數達4萬7554筆，創自2009年有統計以來同期最低紀錄。

全台僅4.7萬筆！房仲：上半年房市寒流史上最強

住商不動產表示，央行第七波信用管制後，全台買氣急速重挫，今年上半年尤其嚴重。住商機構根據內政部資料，全台上半年住宅買賣移...

先有房後結婚成顯學？ 未婚戶長十年增53.8萬人

先有房後結婚成顯學？根據內政部戶長婚姻狀況統計，截至今年第一季，所有戶長有971.4萬人，其中未婚戶長達171.8萬人，...

只買房不結婚？ 未婚戶長10年暴增53萬人 專家曝真相

房價居高，許多家庭購屋得靠雙薪，不過根據內政部戶長婚姻狀況統計，截至今年第1季，全台戶長有971萬人，未婚戶長達171萬...

創新論壇26日登場／遠傳總座井琪： AI 落地 聚焦兩關鍵

遠傳電信總經理井琪表示，遠傳已走過AI導入陣痛期，AI在各部門遍地開花，更融入遠傳DNA，「解決痛點」及「展現效率」是A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。