台塑生醫第四度榮獲「天下永續公民獎」 三大面向打造永續新典範

台塑生醫長年深耕ESG，今年獲得《天下雜誌》2025年「天下永續公民獎」小巨人組第五名。台塑生醫自2022年首次入榜以來，持續將「永續」融入企業DNA，今年更在能源韌性、社會參與及循環經濟三大面向突破創新，此次第四度獲獎創下歷年最佳成績，象徵台塑生醫在追求營運成長的同時，仍堅定實踐對社會與環境的承諾。

台塑生醫董事長王瑞瑜表示，台塑生醫將永續視為不可動搖的核心價值，從能源、教育、環保、地方創生等多元領域實踐此一信念，包括2024年投入2,000萬元於屏東石門國小建置全台首座光電儲能球場，結合綠能發電、防災儲能、體育應用，成為偏鄉推動能源轉型的創新示範。該設施每年發電9萬度、減碳45公噸，惠及在地師生、部落居民逾1,300人，在建構能源韌性的同時，融合「健康」與「永續」，推動台塑生醫的預防醫學理念。

王瑞瑜指出，在社會參與方面，台塑生醫積極推動社區文化永續，每年投入資源支持高雄「王氏昆仲公園」文化推廣計畫，將昔日石化產業轉化為高雄首座工業遺址文化公園，讓城市留住珍貴的產業記憶，已導入市集、餐飲與文創品牌，結合公益、文化保存、土地活化，成功打造出兼具地方特色與自給自足能力的城市公共空間，促進社區凝聚與在地連結，展現台塑生醫在文化永續上的柔性力量。

循環經濟領域部分，台塑生醫總經理劉慧啟說明，公司透過轉投資事業實現金屬、塑膠與水資源的回收再利用，旗下虹京資源公司以循環再生的技術，構築出「煉油廢觸媒稀有金屬再生」及「氨氮廢水資源化處理」兩大核心競爭力，成功「轉廢為寶」，截至2024年回收釩鐵超過269萬公斤，相當於可建造1,168萬坪房屋的鋼筋；同時回收三氧化鉬逾568萬公斤，足以製造11.4億個保溫杯；高氨氮廢水處理效率超過99%、氯化銨回收率達65%，不僅減少環境負擔，也強化國內供應鏈韌性，實踐真正的循環價值。

劉慧啟表示，台塑水科也致力於協助高耗水產業落實節水，每年管理冷卻系統循環水量達43.4億公噸，每滴水平均循環使用達9次以上，協助業主每年節省超過120萬公噸水資源，相當於130萬人一整年飲水需求。台塑便利家在全台設置逾350座洗衣精與洗碗精補充站，減少的一次性包裝約可替代上萬個洗劑塑膠瓶，並設置寶特瓶回收機，將回收料再製為衣物與鞋材，從日常實踐綠色生活。

「天下永續公民獎」為國內最具公信力的企業永續指標，台塑生醫獲獎後，將秉持「勤勞樸實、貢獻社會、追根究柢、止於至善」的精神邁向更高標準，致力於打造更健康、更美好的永續未來。