林佳龍親訪國際旅展 推廣友邦永續觀光

外交部長林佳龍10日發文表示，他趕在台北國際旅展最後一天，親自前往現場推廣友邦觀光，並表示這是友邦推廣觀光的最佳舞台。林佳龍提到，外交部今年不僅邀請業者至友邦考察，也鼓勵推出套裝行程，期待國人來趟國民外交之旅，一定可以滿載而歸。

林佳龍感謝台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭、會長簡余晏的努力，使得旅展一年比一年盛大，如今更晉升為亞太地區三大旅展之一，也成為友邦推廣觀光的最佳舞台。「觀光與外交的本質相同，都是『交朋友』的藝術」林佳龍說，觀光向來是台灣拓展外交的重要助力，正因如此，他特別將「永續觀光」納入榮邦八大旗艦計畫之一，以促進與友邦互惠共榮。

林佳龍提到，今年外交部不僅邀請旅行業者前往瓜地馬拉、貝里斯與史瓦帝尼王國考察，更鼓勵業者推出套裝遊程，讓國人能透過旅遊深入瞭解友國的文化與風情，來一場國民外交之旅。林佳龍並特別感謝雄獅旅遊、大嘴鳥假期、開喜旅遊、發現者旅行社、佳繽旅遊、晴天旅遊與御義旅行社的熱烈響應，推出瓜地馬拉與貝里斯套裝行程，並進駐外交部中美洲經貿辦事處設置的「中美洲館」，與外交團隊共同推廣友邦旅遊。

旅展即使接近尾聲，但依舊熱鬧滾滾，林佳龍表示，聖文森及格瑞那丁大使柏安卓（Andrea Bowman）特地穿上與國旗相呼應的綠、黃配色服裝親自接待，林佳龍說，他也投擲飛鏢同樂，結果第一鏢便接近紅心，贏得現場一片歡呼。

林佳龍隨後陸續走訪聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯等友邦攤位，表示友邦以精緻布置展現國家文化與風情，並用最熱情的接待展現誠意，相信必能讓國人感受到他們最誠摯的邀請。

此外，今年「美國館」也睽違七年再度回歸，帶來美國各州的多元文化風貌，展現美國大熔爐的魅力。林佳龍說，隨著台美航線日益密集，除了公務與商務往來外，也歡迎國人探索美國自然與人文之美。

林佳龍鼓勵國人規劃一趟「友邦之旅」，無論是徜徉太平洋與加勒比海島的熱帶風情、探訪中美洲馬雅文明的神秘面紗，或體驗非洲的原野魅力，相信一定都能滿載而歸。