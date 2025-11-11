全台僅4.7萬筆！房仲：上半年房市寒流史上最強

住商不動產表示，央行第七波信用管制後，全台買氣急速重挫，今年上半年尤其嚴重。住商機構根據內政部資料，全台上半年住宅買賣移轉僅4萬7,554筆，創自2009年有統計以來同期最低紀錄。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，根據內政部資料，住宅買賣移轉筆數，僅統計辦理買賣移轉登記，且主要用途登記為住家、住商、住工、國民住宅以及農舍等用途之住宅。

由於該資料單筆可能會有多棟交易，且僅統計住宅，因此與一般買賣移種棟數數據有明顯落差，惟由於數據僅統計住宅用途，因此更貼近房市買氣現況。

數據顯示，全台歷年上半年住宅買賣移轉筆數，於2009~2014年間房市大多頭時間，長期維持在十萬筆以上，之後隨著2016年房地合一稅上路，買氣跌入谷底，直至疫情時期又陸續回溫。

2023年由於《平均地權條例》修正案三讀通過，進入另一波買氣急凍，之後又在新青安助攻之下，2024年買氣又出現反彈，直至2024年9月央行推出第七波信用管制措施，重挫全台房市，致使今年上半年住宅買賣移轉筆數僅剩近4.8萬筆，相較去年同期減幅達36%，創2009年以來同期買氣最冷紀錄。

賴志昶指出，觀察歷年數據，於2016年房市空頭過後，全台住宅買氣直至2019~2021年間才有所起色，顯示市場若遇重大打擊，對消費者信心層面的影響，恐延續至央行鬆綁，至於今年此波海嘯傷害更勝以往，市場需多久復原，有待時間觀察。

細看六都數據，台北市今年上半年達5,396筆，相較去年同期減幅達34.4%；新北市上半年住宅買賣移轉筆數約1萬筆,相較2024年下滑33.9%；桃園市則達7,524筆，與2024年同期相比減幅達41.2%；台中市則達4,834筆，減幅約40%；台南市上半年共3,424筆，相較去年同期跌幅約31.6%；最後，高雄市上半年住宅買賣移轉筆數共4,770筆，年減約38.3%。賴志昶補充，南科相關科技產業穩定帶來就業人口，令台南市住宅買賣移轉筆數跌幅較少。