先有房後結婚成顯學？ 未婚戶長十年增53.8萬人

先有房後結婚成顯學？根據內政部戶長婚姻狀況統計，截至今年第一季，所有戶長有971.4萬人，其中未婚戶長達171.8萬人，佔整體17.7%，六都及新竹縣市中，又以台北市佔比最高，達19.9%。和十年前比，2016年未婚戶長僅有118萬人，十年間多了53.8萬人，佔比增加了3.8百分點。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，未婚戶長人數增加，主要有四個原因，首先是新青安的優惠，讓許多富爸媽，提早為年輕子女購屋並設籍登記自住。此外，「晚婚趨勢」促使現在年輕人就算有能力成家了，但仍不急著結婚，因此結婚和購屋的時間表乾脆分開進行，且「女性財力提升」，買房也不僅屬於男性的責任或重擔，置產成為個人理財的一部分，因此未婚族購屋比重大幅增加。

除此之外，也或許不乏為節稅設籍的戶長，今年「囤房稅2.0上路」，讓多屋族家庭透過分戶，積極安排家人或子女設籍，以便享有自住稅率，降低稅負成本，也讓非屋主的「名義戶長」、「單身幼齒戶長」增加。

進一步觀察，新北市未婚戶長十年間增加人數最多9.6萬人，其次為台中市，也增加了8萬人。而以佔比變化來看，新竹縣增加最多，達4.8個百分點

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，而新北房價較台北低，雙北的未婚者較有購屋置產的機會，加上新北人口基數龐大，未婚總人口為全台最多，因此增加狀況也最明顯；而台中近年重劃區推案量大，總價門檻較低，也吸引中南部未婚青年族啟動購屋計畫。

至於新竹縣成長最顯著，陳定中分析，新竹縣因周邊有許多科學產業園區，提供豐富就業機會，吸引大量高薪的科技新貴，購屋實力穩健，加上縣府所在的竹北市，社會福利佳，強化移居設籍新竹縣的誘因，使新竹縣整體的未婚置產增加速度較快。