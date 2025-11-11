全聯慶祥基金會響應「不倒騎士」環台 號召企業志工陪騎傳遞生命力量

全聯福利中心長期投入公益活動，秉持著回饋社會的初衷，2006年起陸續成立四大基金會，並定期舉辦職場體驗、身障關懷或心願募集等活動邀請熱心同仁共同參與，2025年共舉辦逾20場企業志工活動。其中全聯慶祥慈善事業基金會為響應第13屆「不倒騎士．騎出生命」癌症病友環台圓夢行動，特別號召全聯福利中心雲嘉處同仁組成企業志工團隊陪騎，並贊助20萬元全聯禮券，提供騎士們旅程中於全聯門市補給能量、採購運動飲品與蔬果，以行動傳遞支持與祝福。

全聯慶祥基金會號召雲嘉處企業志工團隊響應行動，11月8日於嘉義市政府前舉行啟程儀式，由嘉義市長黃敏惠親自出席，歡迎不倒騎士團抵達嘉義並表達敬意。隨後，全聯福利中心雲嘉處林麗珠處長與黃信瑞區經理帶領全聯企業志工們，與騎士們一同從嘉義市政府出發，前往全聯民雄大學門市，近10公里的路程對全聯企業志工而言是一大挑戰，但團隊以行動展現凝聚力與公益熱誠，象徵全聯人陪伴病友勇敢前行的溫度。

抵達門市後，全聯慶祥基金會在店內設置補給站及休憩區，提供水果與飲品，讓騎士們在補給之餘也感受到在地門市的關懷支持。慶祥基金會期盼透過實際物資支援，減輕騎士旅途負擔，並讓沿線全聯門市成為隨時可依靠的「愛心補給站」，陪伴勇士們安全完成環台旅程。

全聯集團長期號召員工參與企業志工服務，期盼同仁能與全聯一起透過實際行動回饋社會，而全聯慶祥基金會長期投入病友關懷、執行弱勢救助與職涯支持等多元計畫，未來將繼續結合全聯門市通路優勢，讓「全聯與你同行」的溫暖傳遞到每一個需要被看見與扶持的角落，共同為社會注入更多正能量。