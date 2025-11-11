快訊

只買房不結婚？ 未婚戶長10年暴增53萬人 專家曝真相

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
近年受新青安帶動和囤房稅新制上路，未婚戶長人數增加。圖／台灣房屋提供
近年受新青安帶動和囤房稅新制上路，未婚戶長人數增加。圖／台灣房屋提供

房價居高，許多家庭購屋得靠雙薪，不過根據內政部戶長婚姻狀況統計，截至今年第1季，全台戶長有971萬人，未婚戶長達171萬人，佔整體17%，和2016年未婚戶長118萬人相比，十年間多了53.8萬人，占比增加了3.8百分點。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，戶長不完全等於屋主或購屋能力，未婚戶長人數增加，主要有四個原因：

首先是新青安優惠貸款，讓許多富爸媽，提早為年輕子女購屋，並設籍登記自住。

其次，晚婚趨勢促使現在年輕人就算有能力成家了，但仍不急著結婚，因此結婚和購屋的時間表乾脆分開進行。

第三， 近年女性財力提升，買房置產成為單身女個人理財的一部分，因此未婚族購屋比重大幅增加。

第四，今年囤房稅2.0上路，讓多屋族家庭透過分戶，積極安排家人或子女設籍，以便享有自住稅率，降低稅負成本，也讓非屋主的「名義戶長」、「單身幼齒戶長」增加。

進一步觀察，新北市未婚戶長十年間增加人數最多9.6萬人，其次為台中市，也增加了8萬人。六都及新竹縣市中，以台北市佔比最高，達19.9%，以佔比變化來看，新竹縣增加最多，達4.8個百分點。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，雙北是全台經濟重心，上班族平均薪資略高，也較有置產觀念，未婚者較有購屋置產的機會，加上新北人口基數龐大，未婚總人口為全台最多，因此增加狀況也最明顯。

台中則因近年重劃區推案量大，總價門檻較低，吸引中南部未婚青年族啟動購屋計畫。

至於新竹縣成長最顯著，陳定中分析，新竹縣因周邊有許多科學產業園區，提供豐富就業機會，吸引大量高薪的科技新貴，購屋實力穩健，對於置產更具執行力，即使屬於外來上班族，長期對產業發展有信心，也更願意投入資產。

六都+新竹縣市未婚戶長統計。資料來源／台灣房屋
六都+新竹縣市未婚戶長統計。資料來源／台灣房屋

結婚 家庭 上班族
×

