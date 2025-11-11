Klook 申請在美國 IPO「台灣囝仔的創業」預計募資3-5億美元

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

亞太地區旅遊預定平台Klook宣布，已送件向美國紐約證券交易所（NYSE）申請發行美國存託股份（ADS）進行首次公開發（IPO），代號為KLK。上市，預計擬集資3億至5億美元，將用於收購與策略性投資、營運資金及日常開支。

Klook承銷券商包括高盛、摩根大通和摩根士丹利，目前尚未正式公布ADS數量和發行價格區間。

Klook今年2月初才宣布完成1億美元（約新台幣31億元）融資，由國際成長型投資公司Vitruvian Partners領投。主要股東還包括新加坡政府、紅杉資本、高盛、日本軟銀集團等，是香港新創圈代表性的獨角獸。

Klook成立於2014年，總部位於香港，根據財報，今年前九月營收為4.073億美元，淨損1.414億美元，今年前九月平台訂單數4.87億筆，訂單交易額達22.9億美元，毛利率11.1%。2024年營收4.171億美元，淨損9,927萬美元，2023年營收3.35億美元，淨損1.422億美元。

Klook共同創辦團隊為三位華人，執行長林照圍（Ethen Lin）在新竹出生長大，國中赴美念書，後來在花旗銀行工作；以及模里西斯籍的華人王志豪（Eric Gnock Fah），曾在摩根士丹利做分析師。林照圍在美國投資銀行實習的時候認識王志豪，因為都有多地成長的經驗，有類似的留學背景和工作專業，同樣熱愛旅遊，成為了好朋友。

創立Klook，來自2013年他們一起赴尼泊爾旅行，尼泊爾是個陌生地點，不論是當地活動還是交通安排，所有的行程安排都需要時間跟精力，類似的活動價格落差相當大，兩人發現「安排行程很勞心勞力」的市場缺口，在某次旅途中前一班班機失事，「差點沒命」的經驗讓他們決定將旅遊當成創業起點，找上熟悉科技的熊小康（Bernie Xiong），共同成立了Klook。

