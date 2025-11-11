大同董座張榮華找來頭號戰將

快訊

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

大同（2371）新任總座張松鑌來頭不小，他不僅是前東元（1504）電機智慧能源事業群總經理，擁有超過30年豐富技術與產業管理經驗，還曾主導Google在亞洲最大的台灣資料中心雲端機房重要工程，將成為大同董座張榮華的頭號戰將。

業界認為，張松鑌的深厚資歷與過去戰績，與大同當前「重返榮光」並全力搶攻AI資料中心商機的戰略目標高度契合。

張松鑌畢業於清華大學化學工程系。據了解，他過往戰績涵蓋多項重量級工程，曾主導Google在亞洲地區最大的台灣資料中心之雲端機房（IDC）第一至五期電力及光纖工程，並參與Google馬來西亞資料中心機房的建置。他同時對IDC機房設備不可或缺的匯流排（Busbar）製造領域也極為熟悉。

大同 馬來西亞

