大同轉型奏效連五季賺錢 Q3每股純益0.29元 張松鑌接任總座

大同（2371）昨（10）日召開董事會，通過第3季獲利季增30.29%，每股純益0.29元，連五季賺錢，展現轉型效益持續發威。聚焦全球AI資料中心電力供應鏈市場、重電布局，董事會並通過延攬前東元電機智慧能源事業群總經理張松鑌出任總座，即日起生效。

大同董事會亦決議將於12月30日召開股東臨時會，全面改選九席董事（含三席獨董），並討論解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。市場關注，下一步大同是否將引進「重量級大咖」加入董事會，以複製東元模式，正式脫胎換骨、重返榮耀。業內預期，大同此全面改選將為未來的戰略合作與長遠布局帶來新的契機。

大同持續繳出獲利成績單，新的總座高階人事案，被視為新董座張榮華上任後，第一個主動出擊、親自延攬的重量級人事案，全力迎接AI數據中心與電力系統龐大商機。

張松鑌是大同經營權易主以來第七任總經理。業界解讀，張榮華摒棄過去由大同集團內部或學界擔任總座的慣例，聘請具備30年機電與能源實戰經驗的專業經理人，即借重張松鑌在AI資料中心電力工程領域的豐富實力，加速布局。

張榮華強調，AI應用爆發的新時代，「算力即電力，算力加電力等同於國力」，電力能源系統設備的供給已然成為核心。大同快速布局，期許結合張松鑌在機電能源及AI領域的專業，結合大同電力與新能源事業的優勢，進軍AI數據中心建置及相關電力系統設備供應鏈。

大同昨天並公布第3季單季稅後純益6,105.6萬元，季增30.29%，年減89.75%，每股純益0.29元。前三季稅後純益13.8億元，年減79.4%，每股純益0.65元。大同上季與前三季獲利都不如去年同期，主因去年第3季有芙蓉大樓資產活化交易入帳，墊高比較基期。

大同第3季毛利率16.1％，季減1.36個百分點，年減1.48個百分點；營業利益5,559.6萬元，季減30.4％。