創新論壇26日登場／遠傳總座井琪： AI 落地 聚焦兩關鍵

遠傳電信（4904）總經理井琪表示，遠傳已走過AI導入陣痛期，AI在各部門遍地開花，更融入遠傳DNA，「解決痛點」及「展現效率」是AI落地最大關鍵，看好企業導入AI才在初升段，未來還有更多可能。

經濟日報將於11月26日舉辦2025創新論壇，以「AI×智慧應用新革命」為主題，邀請各界專家探討AI與智慧應用結合帶來的新趨勢與商機。本論壇由經濟日報、遠傳電信主辦，長榮集團、元大投信、凱基金控、中保科技集團協辦。

遠傳積極導入AI，提升營運效率與韌性，井琪將在論壇當天以「從效率到韌性：強化企業AI應用」為主題發表演講，分享遠傳導入AI的經驗。

井琪指出，AI發展多年，生成式AI讓大家看見各種不同可能，包含提升員工生產效率，同時強化企業營運韌性及永續。

遠傳2023年即啟動AI賦能專案，員工從一開始的「抗拒」到「擁抱」，甚至主動「提案」。井琪分享，原本大家對於AI持保留態度，但遠傳從高階主管Top-down，更在各部門訓練「種子部隊」，一個部門有一個人做出效果，就能讓其他人埋單。

她說，現在遠傳已經跨過AI導入痛點，從IT、網路、客服、人資到財務部門都展現「遍地開花」的效果。

井琪認為，「解決痛點」及「展現效率」是AI落地最大關鍵，當同仁發現AI解決工作上最大痛點，提升工作效率，例如做到「零錯誤」；開發時程從三天變成幾個小時，加上AI導入軟體授權雖有成本，但僅占人力成本2%至3%，都讓我們嚐到AI的「甜頭」，未來還有更多可能。

井琪認為，遠傳2024年撒下AI種子，現在已遍地開花，不僅同仁變成達人，還主動爭取更多資源，提出更多AI導入的案子，接下來AI將走向代理人模式，但人們更要基於對關鍵業務的了解，理解AI產製脈絡，重新檢視組織、SOP架構，持續放大AI綜效。

遠傳持續推動數位轉型，對內提升營運效率、賦能員工、加速創新，帶動新經濟業務成；透過自身導入AI於打詐防騙、風險管理、系統維運、消費推薦、精準行銷、智慧客服等多元場景。

遠傳並透過「遠傳智靈」整合企業內部知識庫與流程，打造「宛如AI大腦」的企業中樞平台，結合生成式AI應用，提升營運管理與應變機制，已成功落地半導體製造、醫療、校園、交通運輸、零售電商、政府公部門等場域。