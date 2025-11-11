施振榮、史欽泰獲李國鼎獎

李國鼎科技發展基金會昨（10）日舉行第三屆李國鼎獎頒獎典禮，李國鼎科技發展基金會董事長王伯元表示，李國鼎資政是經濟發展之父、科技之父，更奠定台灣半導體發展的關鍵基礎。現在更是台灣科技發展關鍵時刻，他更拋出，「台灣下一個『造山者』在哪裡？」的省思。

李國鼎科技發展基金會2023年首設李國鼎獎，首屆得主是台積電創辦人張忠謀，當時張忠謀致詞時說「沒有他（李國鼎），就不會有台積電」。去年第二屆得主由台達電子創辦人鄭崇華及聯華神通集團董事長苗豐強獲獎。

今年獲獎的是宏碁（2353）集團創辦人施振榮及潘文淵文教基金會董事長史欽泰。

王伯元擔任李國鼎科技發展基金會董事長，同時也是網通大廠中磊創辦人，更素有「創投教父」之稱，王伯元在1980年代受潘文淵及李國鼎之邀回台，50多年來持續關心台灣經濟及科技發展。

王伯元表示，李國鼎是學物理出身，擁有科學家追根究底的精神及面對新知識的開放心胸，是經濟發展之父、科技之父、創投之父，從大局著眼，制定對國家最有利的政策，務實地規劃國家發展藍圖，更對台灣B型肝炎疫苗及癌症研究等醫療貢獻影響腎深。

李國鼎獎的設立與頒獎，旨在傳揚時代精神，帶動台灣產業界更高層次的大戰略，持續推升經濟榮景，再造成長契機。

首部半導體紀錄片「造山者─世紀的賭注」近期在台灣甚至美國華人科技圈引發關注，而李國鼎就是此部紀錄片關鍵人物之一。