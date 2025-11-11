快訊

美最高法院審理川普關稅案 川普：若敗訴，美國恐要償還超過2兆美元

鳳凰海陸警齊發！估今晚暴風圈觸陸 最快明下午登陸南台灣2縣市機率大

鳳凰颱風強度減弱…路徑略南修 吳德榮：將從西南部進入、東部出海

施振榮、史欽泰獲李國鼎獎

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

李國鼎科技發展基金會昨（10）日舉行第三屆李國鼎獎頒獎典禮，李國鼎科技發展基金會董事長王伯元表示，李國鼎資政是經濟發展之父、科技之父，更奠定台灣半導體發展的關鍵基礎。現在更是台灣科技發展關鍵時刻，他更拋出，「台灣下一個『造山者』在哪裡？」的省思。

李國鼎科技發展基金會2023年首設李國鼎獎，首屆得主是台積電創辦人張忠謀，當時張忠謀致詞時說「沒有他（李國鼎），就不會有台積電」。去年第二屆得主由台達電子創辦人鄭崇華及聯華神通集團董事長苗豐強獲獎。

今年獲獎的是宏碁（2353）集團創辦人施振榮及潘文淵文教基金會董事長史欽泰。

王伯元擔任李國鼎科技發展基金會董事長，同時也是網通大廠中磊創辦人，更素有「創投教父」之稱，王伯元在1980年代受潘文淵及李國鼎之邀回台，50多年來持續關心台灣經濟及科技發展。

王伯元表示，李國鼎是學物理出身，擁有科學家追根究底的精神及面對新知識的開放心胸，是經濟發展之父、科技之父、創投之父，從大局著眼，制定對國家最有利的政策，務實地規劃國家發展藍圖，更對台灣B型肝炎疫苗及癌症研究等醫療貢獻影響腎深。

李國鼎獎的設立與頒獎，旨在傳揚時代精神，帶動台灣產業界更高層次的大戰略，持續推升經濟榮景，再造成長契機。

首部半導體紀錄片「造山者─世紀的賭注」近期在台灣甚至美國華人科技圈引發關注，而李國鼎就是此部紀錄片關鍵人物之一。

董事長 台積電 創投

延伸閱讀

第3屆李國鼎獎 施振榮推王道、史欽泰重創新

黃仁勳喊「沒台積電就沒輝達」！護國神山1年來市值大變化…謝金河：真正進入魏哲家時代

影／出席國民黨中評會 鄭麗文喊話回到第一大黨

皮衣男神秘嘉賓？張忠謀夫婦確定出席 傳黃仁勳也受邀台積電運動會

相關新聞

創新論壇26日登場／遠傳總座井琪： AI 落地 聚焦兩關鍵

遠傳電信總經理井琪表示，遠傳已走過AI導入陣痛期，AI在各部門遍地開花，更融入遠傳DNA，「解決痛點」及「展現效率」是A...

大同轉型奏效連五季賺錢 Q3每股純益0.29元 張松鑌接任總座

大同昨（10）日召開董事會，通過第3季獲利季增30.29%，每股純益0.29元，連五季賺錢，展現轉型效益持續發威。聚焦全...

大同董座張榮華找來頭號戰將

大同新任總座張松鑌來頭不小，他不僅是前東元電機智慧能源事業群總經理，擁有超過30年豐富技術與產業管理經驗，還曾主導Goo...

航空三雄10月營收高飛 Q4步入貨運旺季 好景可望續攤

航空業10月營收寫佳績。華航、長榮航與星宇航空10月營收在三連假帶動下，同步創歷年同期新高紀錄，三家公司均認為，10月因...

中華車獲永續公民獎三殊榮

台灣最具指標性的永續獎項《天下永續公民獎》日前舉辦頒獎典禮，中華汽車拿下三項大獎，展現企業在「公司治理」、「企業承諾」、...

施振榮、史欽泰獲李國鼎獎

李國鼎科技發展基金會昨（10）日舉行第三屆李國鼎獎頒獎典禮，李國鼎科技發展基金會董事長王伯元表示，李國鼎資政是經濟發展之...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。