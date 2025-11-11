中華車獲永續公民獎三殊榮

台灣最具指標性的永續獎項《天下永續公民獎》日前舉辦頒獎典禮，中華汽車（2204）拿下三項大獎，展現企業在「公司治理」、「企業承諾」、「社會參與」與「環境永續」四大面向的全面成果。

中華汽車此次獲得《天下永續公民獎》中的大型企業製造組第三名、《天下人才永續獎》大型企業製造組第一名，以及《親子天下友善家庭職場獎》等三項大獎。其中，《天下人才永續獎》第一名是創下歷年最佳紀錄。

中華汽車總經理曾鑫城表示，這份榮耀屬於所有員工與合作夥伴，從研發、生產到供應鏈的每一個人都是中華汽車永續前行的重要力量。

中華汽車自1993年推出第一輛轎車以來，即以「家」為核心理念，並視員工為「家人」。1997年即設立附設幼兒園，提供兼顧工作與家庭的友善職場。28年來已陪伴員工與協力廠商子女共1,575位孩子成長，甚至出現「三代同堂」的溫馨故事。今年公司投入超過2,000萬元整建幼兒園，展現留才與育才的決心，實踐「投資下一代，就是投資企業的未來」。

在產品與社會參與面向，中華汽車推出自主研發的3.5噸電動商用車ET35，整合逾80家本土供應商，打造國產化率逾九成的「台灣電動車產業國家隊」，展現自主技術與產業鏈整合實力。公司並推動「候鳥維修」計畫深入偏鄉檢修車輛、舉辦交通安全體驗營，守護偏鄉車主與孩童安全；同時透過「幸福守護計畫」，捐贈17台車輛予兒童福利團體與偏鄉學校，將品牌的移動力化為社會助力。

在環境永續方面，中華汽車長期關注氣候變遷，推動「節能減碳」、「能源轉型」及「低碳運具」三大方向。今年10月通過Science Based Targets initiative（SBTi）近程減碳目標驗證，成為台灣汽車工業首家通過該驗證的企業，展現對《巴黎協定》1.5°C目標的具體承諾。未來將持續以「家」與「社會共好」為核心，讓永續不僅僅是理念，而是日常行動。