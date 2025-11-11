航空三雄10月營收高飛 Q4步入貨運旺季 好景可望續攤

快訊

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
航空業10月營收寫佳績。聯合報系資料照
航空業10月營收寫佳績。華航（2610）、長榮航（2618）與星宇航空（2646）10月營收在三連假帶動下，同步創歷年同期新高紀錄，三家公司均認為，10月因旅遊旺季加上電子出貨潮，推升航空客貨兩旺，展望本季可望續寫佳績。

華航集團10月合併營收181.07億元，年增5.7%，是歷史同期最高；其中客運收入109.9億元，年增8.98%，亦是同期最佳。

長榮航10月客運營收119.5億元，貨運營收46.9億元，合併營收189.04億元，年增3.7%，是史上最佳10月。累計今年前十月合併營收1,815.91億元，年減0.6%，為同期次高。

星宇航空10月總營收36.97億元，年增19.3%。前十月累計總營收363.94億元，年增25.4%，同期新高。

貨運整體市場在10月出口需求穩健，台灣AI伺服器、東南亞半導體與電子類產品及大陸傳產、電商貨量成長，另因年底歐美耶誕節購物季出貨帶動，整體量價齊揚，貨運單位收益與營收表現均較上月提升。第4季為貨運傳統旺季，預期仍可維持成長趨勢。

長榮航指出，10月受三連假效應帶動，訂位明顯成長。北美航線受美國關稅政策影響導致差旅減少，以及美西市場因各航運量增加而競爭激烈，惟加拿大航線仍表現亮眼；歐洲高乘載率表現穩健，平均載客率近九成。短程市場方面，東南亞、東北亞及港澳大陸航線受惠連假旅遊需求，訂位動能強勁，港澳大陸航線因大陸十一長假返程需求推升，以及日本下旬進入賞楓旺季，推升整體航線載客率及營收。

華航表示，10月載客成長，澳洲航線路最亮眼，雪梨、布里斯本及墨爾本等航點載客率突破九成；日本東京、大阪及南韓釜山等航線受惠賞楓旅遊熱潮，表現出色。11月東北亞地區旅遊持續熱絡，首爾、釜山及東京、大阪、名古屋等航線預估訂位有望達九成；東南亞地區載客率亦接近九成。華航將於12月3日開航美國鳳凰城，提供每周三班直飛服務。

星宇航空認為，在第4季傳統貨運旺季與客運連假效應推動下，旅遊需求持續強勁。受惠航線布局逐步擴張與成熟，營運動能可望持續，推升客、貨運收入成長。

