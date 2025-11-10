台灣機械出口連九月正成長 機械公會：整體機械產業已逐漸回溫

台灣機械公會10日表示，台灣機械設備10月出口持續成長，且自今年2月起已連續9個月呈現正成長，以美元計算較去年同期成長11.8%，累計前十月機械出口較去年同期成長7.3%，顯示整體機械產業已逐漸回溫與穩定增長。

不過，工具機10月出口金額僅1.41億美元、年減23.1%，其中對美國出口年減18.8%，對中國大陸出口也年減22.6%，主要仍是受到景氣不佳與新台幣匯率較競爭對手國強勢的影響，目前出口金額不及過往的一半，工具機產業營運仍面臨巨大挑戰。

機械公會公布10月機械出口值為26.58億美元、年增11.8%。累計前十月機械出口值為259.17億美元、年增7.3%；以新台幣計價約8,060.80億元、年增4.2%。

前十月機械出口值前三大，依序為：檢量測設備45.14億美元、占比17.4%，較去年同期成長14.6%；電子設備42.99億美元、占比16.6%，較去年同期成長4.0%；工具機16.63億美元、占比6.4%，較去年同期減少8.1%。

前十月機械出口國前三大：美國68.29億美元、占比26.3%；中國大陸59.23億美元、占比22.9%；日本19.80億美元、占比7.6%。

機械公會理事長莊大立指出，美國與中國大陸為台灣機械出口的前兩大市場，累計前十月台灣對中國大陸機械出口小幅增長5.3%，出口金額為59.23億美元；對美國出口則增加14.1%，出口金額為68.29億美元。

莊大立表示，10月對美國出口年增24.3%，這段期間歷經美國對等關稅影響，對美出口上下震盪，但目前不確定性已逐漸降低，對美出口也回復穩定，全球製造業有機會逐漸回溫。

相對美國關稅影響，新台幣匯率影響機械產業出口更為重要，是機械產業對外出口競爭力的關鍵。莊大立說，近期新台幣匯率雖有小幅貶值，但幅度仍較競爭對手的日本及韓國為小。

分析2021年起至今年11月8日匯率變化，新台幣匯率僅貶值8.9%，日圓貶幅卻高達48.5%，兩者相差近40%，以往台灣設備售價相較日本低兩至三成的價差完全消失，尤其對工具機這類功能性較為標準的產品出口影響更為明顯，是造成出口訂單大幅減少的重要因素。