商業興觀點／全球影視產業走向綠色未來

文化內容產業涵蓋電影、電視、音樂、出版及遊戲等領域，從好萊塢電影的風靡到串流平台如 Netflix與Disney+的崛起，影視已深刻融入人們的日常生活。然而，隨著氣候變遷與資源耗竭成為全球迫切的挑戰，影視產業也逐漸將環境永續納入核心思維，不僅在製作過程中落實減碳與環保，更透過創意內容引導大眾關注永續議題。

在製作環節上，全球影視產業正積極探索如何降低碳足跡。包括導入再生能源、採用低碳技術與數位化工具，並由專責團隊規劃綠色流程，以減少能源消耗與廢棄物。例如Netflix、Disney、RMI與Third Derivative共同發起「Clean Mobile Power Initiative」，致力於開發具成本效益的清潔電力方案，並廣泛應用於影視拍攝中，成為產業實現減碳目標的重要行動。

循環經濟也成為近年影視產業的重要方向。道具與服裝的回收再利用日漸普及，許多製作公司甚至與時尚品牌合作，推廣永續材質與循環設計。Sony Pictures 便提出「零廢棄」目標，不僅落實道具回收與重複使用，更透過數位化製程來減少實體廢棄物，提升資源使用效率。

另一方面，永續也逐漸成為影視創作的重要題材。愈來愈多作品將氣候變遷、環境保護或生物多樣性融入劇情，試圖喚醒公眾的危機意識。2021年上映的電影《千萬別抬頭》，便以隕石撞擊地球的寓言手法，諷刺人類對氣候危機的漠視，成功引發觀眾對環境議題的討論。

隨著科技進步，虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）與虛擬攝影棚的應用，也為影視產業帶來環保與創新的雙重價值。這些技術能降低實體搭景所需的材料與能源，同時創造更具沉浸感的觀影體驗。

韓國CJ ENM於2022 年啟用的虛擬製片攝影棚，配備全球首個覆蓋360度牆壁和天花板的LED媒體牆，透過即時渲染與攝影機追蹤，創造超越時空的生動畫面。

政策與制度的推動則進一步鞏固了產業的轉型。歐美多國政府透過補助與獎勵措施，鼓勵影視公司投資環保技術。英國電影和電視藝術學院（BAFTA）設立的「Albert 綠色認證」，要求製作團隊在減碳、綠能使用與廢棄物管理上達到一定標準，並提供認證公司獎勵，逐步形成產業循環。

台灣在此趨勢中也具備發展優勢。憑藉強大的數位技術，國內影視逐漸結合創新與永續。例如公共電視製播的《斯卡羅》，便以數位建模與後製3D場景取代實體搭景，有效降低資源耗用。

同時，文化部的黑潮計畫與 Netflix的創意產業平等基金等，為台灣影視提供資金支持，推動多元內容發展。若能進一步導入綠色認證與配套獎勵，不僅有助於提升產業永續實踐，更能開創龐大的國際商機。

綜觀全球趨勢，影視產業在永續上的態度已從被動轉為積極，無論是在技術創新、題材創作，還是政策標準的制定，都展現出同時兼顧經濟與環境的決心。對台灣而言，若能善用科技優勢並結合永續標準，不僅能提升國際競爭力，更有望在全球綠色浪潮中建立典範，發揮文化內容產業的長遠影響力。