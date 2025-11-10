從寓言學管理／績效制度設計 須符合組織需求

話說，魯國有對夫妻，丈夫擅編草鞋，妻子精於織麻布。聽聞越國是魚米之鄉，決定舉家遷往。鄰居卻勸阻：「越國地勢多水，人們習慣赤腳，不穿鞋；且當地多暴雨，人們蓬頭而居，不戴帽。你們的技藝在越國無用，難以餬口。」《韓非子‧說林上》

「越人蓬頭赤腳」的寓意是，再精良的技藝，若與環境需求脫節，將無法發揮其價值。故事中，隱含對績效管理制度設計的深刻提醒。

許多組織在導入績效制度時，總是熱中於跟風。聽聞某企業成功應用KPI，便匆忙推動；覺得平衡計分卡有多元均衡效果，便一股腦引入；看到新創組織流行OKR，便趕緊全盤模仿。

然而，推動效果往往差強人意。不是制度繁瑣無法落地，就是團隊困惑無從發揮，最終，往往以失敗告終。

原因何在？就如魯國夫婦的議題。問題不是技藝不佳，而是沒有洞察「需求與環境」。績效制度再完美，若與組織文化、產業特性、發展階段不契合，也將失效。這正是「越人蓬頭赤腳」給我們的警示。

依過去經驗，組織在導入績效制度時，常陷入以下盲點：

一、迷信名牌制度或標竿案例：相信名牌或標竿必然高效，卻忽略其背後的假設與適用情境。工具再高明，若水土不服，也無濟於事；成功案例若情境不同，照搬別人經驗，未必合宜。

二、誤解制度內涵：對於制度一知半解，容易誤用。例如，KPI被簡化為「評分表」，失去引導改善與發展的初衷；OKR被誤解為換個名字的「業績目標」，淪為喊口號。

三、忽視組織需求：未先釐清核心挑戰與優先順序，沒有對症下藥，再好的制度也將形同虛設。績效制度應是「藥方」，而非流行趨勢下的「裝飾品」。

想避免「越人蓬頭赤腳」的困境，並發揮績效管理的價值，可以參考以下步驟及重點：

一、需求盤點：從組織戰略出發，釐清短、中長期目標，作為結果目標基礎。此外，分析現有人才結構與文化特性，設定行為目標準則。明白「需要什麼」比「喜歡什麼」更重要。

二、問題分析：解析管理問題，作為制度設計或調整的重點。譬如，本位主義盛行，導致各自為政？形成為達目的、不擇手段的習氣，違法犯紀風險高？還是，總設定抽象目標，難以檢核？

三、選擇工具：評估各制度的適用產業、優劣勢與限制。先求「相對適合」，而非「絕對完美」。制度能否成功，關鍵不在於精美的設計圖，而在於是否契合組織的情境與需求。

四、持續優化：協助成員理解制度內涵，並檢視是否達到預期的行為改變或成果產出，提出改善建議。制度不可能百分百完美，以「微調」代替「推翻重來」。

「越人蓬頭赤腳」提醒我們，無論是技藝還是制度，若不符需求，就毫無價值。績效管理制度的精髓，不在使用哪套工具，而在能否透過制度，達成組織目標。

制度從來不是萬靈丹，而是處方。同樣藥方，不會治癒所有病症。如果僅因某制度流行，就僵硬地套用，必然綁手綁腳，成效不彰。若亂服藥，不如無藥；若盡信書，不如無書。

須從理解需求出發，選擇適合的制度，並在執行中不斷優化，最終成為量身訂製款。唯有如此，績效管理才能真正成為推動成長的助力，而不是束縛。