智慧經營／雲發互動科技執行長陳子龍 高彈性文化 磁吸人才

對許多公司來說，遠距工作只是新冠疫情時的權宜之計，但雲發互動科技（SUPER 8 Studio）執行長陳子龍指出，遠距工作模式形成策略性優勢，創造高度彈性與自由的工作文化，吸引且留住優秀人才，讓公司重新思考如何建構與營運團隊，同時也改變領導風格。

工作自由 創造高品質成效

SUPER 8 Studio是一家AIAgent即服務（Agentic AI as a Service，AaaS）解決方案公司，成立於2018年，協助企業運用人工智慧（AI）推動服務創新及品牌數位轉型。陳子龍表示，工程師與設計師非常適合遠距模式，因為需要長時間的深度專注，工作地點與節奏完全自由，有助於創造出更高品質的成果。

陳子龍指出，至於業務及開發人員，則受惠於行動自由，可以更靈活接洽客戶、參加活動、簽訂合約，有充裕的時間外出開發商機及經營客戶關係，更能主動創造價值。

遠距工作讓公司的營運成本降低了約30%，同時團隊平均每周節省8-10小時的通勤時間。不只如此，離職率也下降到10%，人才留任率創新高。大家做得更好，也留下得更久。

陳子龍說，對SUPER 8 Studio這樣的AI新創公司來說而言，遠距上班模式絕對是競爭優勢。對新創公司來說，速度與彈性就是一切，遠距模式正好能提供這兩者。

不過，遠距上班造成工作團隊成員分散各處。陳子龍說，最大的挑戰不是寂寞，而是當遇到問題時，無法像傳統辦公室那樣「轉身就問」。為了因應這點，員工每周固定進辦公室兩次，可以面對面交流與協作。公司每季舉辦All Hands與AMA（Ask Me Anything）全員會議，每年安排員工旅遊，增進彼此連結。

此外，陳子龍指出，SUPER 8 Studio辦公室全天開放，同事如果喜歡每天進辦公室工作，也完全沒問題，讓每個人都能選擇最適合自己的工作方式。當然，公司為了控制成本，不像Google或Meta有酷炫的廚房或無限供應的點心區，也沒有健身房或午睡室。

內部競賽 跨部門激盪創意

另外，陳子龍表示，公司有許多即時或接近即時的溝通工具，幫助大家不需要見面也能保持訊息同步與協作效率，無論是團隊內部或是跨部門。公司也會不定期舉辦內部競賽活動，讓團隊可以全體動腦、跨部門激盪創意。這些設計既能提升凝聚力，也能鼓勵創意發想。

這樣的工作文化成為公司吸引人才與區隔市場的一大亮點，陳子龍強調，很多優秀人才就是因為SUPER 8 Studio的高彈性工作文化而主動應徵。他會明確告訴新員工，這裡評估的是交出什麼成果，而不是上線幾小時。公司看重的是自律與內驅力，這樣的人能自己設定目標、自我負責，並且在透明與高度自主環境下成長茁壯。

遠距模式也改變了陳子龍的領導風格。他學會放手、聆聽，問精準的問題，並且用清晰明確的語言進行溝通，遠距讓每句話、每個動作都需要更有意義。身為領導者，他自己必須更自律、要求更高，因為要以身作則。對員工有高度的信任的同時，對員工交付成果的品質要求也更高。