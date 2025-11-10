上海商銀民生大樓新建工程開工 打造「金石玉琮」民生東路新地標

上海商業儲蓄銀行（5876）於9日舉行民生大樓新建工程開工動土典禮，由該行董事長李慶言主持，獨立常務董事陳木在、董事邱怡仁及總經理郭進一共同參加。

上海商銀民生新大樓於2023年開始規劃重建，今年4月取得建造執照，基地面積452坪，是一棟地下5層，地上19層兼具智慧、綠化與永續的新大樓。董事長李慶言表示，民生大樓在規劃階段，就是以ESG與永續發展作為核心理念，希望這棟大樓不僅是辦公的場所，更兼具環保、智慧與安全。而民生新大樓也是繼上海商銀總行大樓之後，再度與潘冀聯合建築師及互助營造合作。

上海商銀民生大樓預計於2029年完工，新的大樓不但能讓員工有更健康，舒適與安全的工作環境，更有著親民友善綠廊環繞，1樓設有口袋公園，街角廣場及人行綠廊與鄰里和客戶共享，該大樓總樓高達78.25公尺，外觀為「金石玉琮」的造型，其意境代表著框景堆疊同竹的結節，象徵權力與責任的向背；體量內蘊金石之鑿痕，意涵穩健與發展之並行。

上海商銀向來善盡企業社會責任，為體現永續發展之目標與承諾，民生新大樓未來將同時申請五種標章，黃金級綠建築標章、黃金級智慧建築標章、LEED金級、建築能效等級1+標示與耐震建築標章。

上海商銀一路成長百餘年，由民國4年（西元1915年）創行至今110年，創辦人陳光甫秉持著「服務社會，輔助工商實業，發展國際貿易」之宗旨，以「處處為您著想」的服務理念，提供客戶專業化與創新的金融商品，目前於國內已設立74家分行，並布局亞太，拓展國際金融版圖，於香港、中國大陸無錫、越南同奈及新加坡設立分行，於柬埔寨、泰國、印尼及越南北寧設立代表人辦事處，在香港也擁有子行上海商業銀行，並於柬埔寨投資微型金融子公司AMK Microfinance Institution Plc.，朝向建構更完整的國際金融版圖目標前進。