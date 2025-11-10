快訊

市長好帥！桃園明颱風假驚呆網友 張善政解釋原因

陽明山區停班停課 文化大學宣布所有校區11月11日同步

鳳凰颱風暴雨襲花蓮 馬太鞍溪水漫淹台9線231K

聽新聞
0:00 / 0:00

上海商銀民生大樓新建工程開工 打造「金石玉琮」民生東路新地標

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
上海商銀民生大樓動土典禮，由該行董事長李慶言（前排中），帶領高階主管，與協力廠商及貴賓共同合影。上海商銀／提供
上海商銀民生大樓動土典禮，由該行董事長李慶言（前排中），帶領高階主管，與協力廠商及貴賓共同合影。上海商銀／提供

上海商業儲蓄銀行（5876）於9日舉行民生大樓新建工程開工動土典禮，由該行董事長李慶言主持，獨立常務董事陳木在、董事邱怡仁及總經理郭進一共同參加。

上海商銀民生新大樓於2023年開始規劃重建，今年4月取得建造執照，基地面積452坪，是一棟地下5層，地上19層兼具智慧、綠化與永續的新大樓。董事長李慶言表示，民生大樓在規劃階段，就是以ESG與永續發展作為核心理念，希望這棟大樓不僅是辦公的場所，更兼具環保、智慧與安全。而民生新大樓也是繼上海商銀總行大樓之後，再度與潘冀聯合建築師及互助營造合作。

上海商銀民生大樓預計於2029年完工，新的大樓不但能讓員工有更健康，舒適與安全的工作環境，更有著親民友善綠廊環繞，1樓設有口袋公園，街角廣場及人行綠廊與鄰里和客戶共享，該大樓總樓高達78.25公尺，外觀為「金石玉琮」的造型，其意境代表著框景堆疊同竹的結節，象徵權力與責任的向背；體量內蘊金石之鑿痕，意涵穩健與發展之並行。

上海商銀向來善盡企業社會責任，為體現永續發展之目標與承諾，民生新大樓未來將同時申請五種標章，黃金級綠建築標章、黃金級智慧建築標章、LEED金級、建築能效等級1+標示與耐震建築標章。

上海商銀一路成長百餘年，由民國4年（西元1915年）創行至今110年，創辦人陳光甫秉持著「服務社會，輔助工商實業，發展國際貿易」之宗旨，以「處處為您著想」的服務理念，提供客戶專業化與創新的金融商品，目前於國內已設立74家分行，並布局亞太，拓展國際金融版圖，於香港、中國大陸無錫、越南同奈及新加坡設立分行，於柬埔寨、泰國、印尼及越南北寧設立代表人辦事處，在香港也擁有子行上海商業銀行，並於柬埔寨投資微型金融子公司AMK Microfinance Institution Plc.，朝向建構更完整的國際金融版圖目標前進。

上海商銀 董事長

延伸閱讀

泰國兩名士兵遭地雷炸傷 暫停執行與柬埔寨和平協議

姐弟戀鬧金錢糾紛！男拿刀砍釀1死1傷 今開庭播錄音：他們搶黃金

台中大甲中山路巷內灌溉溝路基掏空路面塌陷 下月施工改善

嘉義市民中心外觀設計像「生命園區」 市府：將重新溝通設計

相關新聞

台灣機械出口連九月正成長 機械公會：整體機械產業已逐漸回溫

台灣機械公會10日表示，台灣機械設備10月出口持續成長，且自今年2月起已連續9個月呈現正成長，以美元計算較去年同期成長1...

上海商銀民生大樓新建工程開工 打造「金石玉琮」民生東路新地標

上海商業儲蓄銀行（5876）於9日舉行民生大樓新建工程開工動土典禮，由該行董事長李慶言主持，獨立常務董事陳木在、董事邱怡...

日本最難訂席名廚來台 台新銀行跨界打造貴賓專屬五感饗宴

台新銀行秉持「認真、專業、懂您」的品牌精神，將理財智慧化作生活的藝術語言，今年11月推出一系列專為財富管理貴賓精心策劃的...

大同總座換人！東元前高層張松鑌接掌 瞄準AI資料中心商機

大同（2371）10日召開董事會，通過新任總經理張松鑌委任案，原任總經理沈柏延辭任，該任命案於同日正式生效。大同董事會對...

政策利多喚不回買氣 北市房仲公會蘇金城：北市交易量恐陷近九年最慘

時序進入10月房市傳統旺季，但台北市整體房市卻旺季不旺；根據台北市地政局的統計，10月台北市建物買賣移轉棟數呈現萎縮之勢...

全球超高資產家族面臨挑戰 渣打集團調查：逾半考慮搬遷家族辦公室

渣打集團發布最新調查，指出在地緣政治不確定性、科技與社會變革加速下，全球超高資產家族（ultra-high-net-wo...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。