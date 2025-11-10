ITF旅展落幕 雄獅：今年業績成長約兩成
雄獅（2731）旅遊表示，受惠於普發一萬元政策、寒假延長9天及明年春節9連休等多重利多，今年ITF旅展現場人氣、買氣均旺，據內部統計，整體線上加線下業績，較去年同期成長約兩成。
雄獅指出，搶搭連假出遊熱潮，今年民眾購買重心落在「消年假、寒假及春節檔期」行程，規劃明年228連假提早卡位的人數也明顯增加。出境市場方面，日本穩居銷售冠軍，歐洲次之。值得關注的是，亞非線今年超越東南亞，登上第三名；其中，埃及因歷時20年打造的「大埃及博物館」正式開幕，搭配旅展優惠加持，訂單大幅成長五成。長程線出發高峰集中在12月至春節假期，訂單能見度最遠已排至明年10月；短線則以11月至2月為主要出發時段。
國旅部分業績，年增也超過3成，又以武陵賞櫻最受青睞。此外，今年新增「山嵐號」列車，加上鳴日廚房更換菜單，亦讓鐵道主題行程熱度延燒。
此外，雄獅展館榮獲2025 ITF台北國際旅展「最佳展館獎」，現場動線規劃與互動設計，成功吸引消費者目光。
