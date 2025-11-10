日本最難訂席名廚來台 台新銀行跨界打造貴賓專屬五感饗宴

台新銀行秉持「認真、專業、懂您」的品牌精神，將理財智慧化作生活的藝術語言，今年11月推出一系列專為財富管理貴賓精心策劃的尊榮體驗活動，貴賓專屬盛宴包括米其林饗宴、頂級威士忌品酩與保時捷賽道駕馭體驗，讓貴賓在五感延伸的旅程中，體會資產配置的層次、風險平衡的節奏與投資哲學的深度。

其中台北晶華酒店的限定盛宴，由號稱日本最難訂席的東京名店「SUGALABO」主廚須賀洋介親臨獻藝。須賀主廚曾任職米其林三星餐廳「侯布雄」，這場盛宴融合日本美學與法式料理精髓，象徵理財中「配置與時機」的藝術。

另一場於台中林酒店舉行的「旅行者的威士忌風味收藏」餐酒會，由台新銀行與昇恆昌攜手策劃，結合Aberfeldy、Balvenie、Glenfiddich等品牌，引領貴賓探索不同年份與產區的細微差異，象徵長期投資的沈穩與積累。

而於全台現階段唯一擁有FIA G2認證的台中麗寶國際賽車場舉行的「Porsche Pilot Program」高端駕馭課程，邀請貴賓在專業教練指導下，體驗速度、技術與紀律的完美融合，呼應投資過程中對風險與報酬的精準拿捏。

今年8月，台新銀行正式進駐「高雄金融專區」，將苓雅分行升格為「亞洲資產管理專區」，深化高資產族群布局。隨著台新新光金控合併，台新銀行不僅擴增資源，更將經營理念進一步深化，未來將以「國際接軌、個人化服務、與在地共榮」三大方向推進，讓南北貴賓皆能享有國際同步的專業金融方案與細緻生活陪伴。