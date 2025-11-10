快訊

不斷更新／宜蘭跟進放颱風假！台南、高雄等7縣市正常上班上課

新北颱風假有望？侯友宜應變會議：新北明是豪雨等級未提升

馬太鞍溪滾滾泥流沖進街道！鳳凰颱風大雨 花蓮明利村已淹水

日本最難訂席名廚來台 台新銀行跨界打造貴賓專屬五感饗宴

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
日本最難訂席名廚來台獻藝，台新銀行跨界打造貴賓專屬五感饗宴。圖／台新銀行提供
日本最難訂席名廚來台獻藝，台新銀行跨界打造貴賓專屬五感饗宴。圖／台新銀行提供

台新銀行秉持「認真、專業、懂您」的品牌精神，將理財智慧化作生活的藝術語言，今年11月推出一系列專為財富管理貴賓精心策劃的尊榮體驗活動，貴賓專屬盛宴包括米其林饗宴、頂級威士忌品酩與保時捷賽道駕馭體驗，讓貴賓在五感延伸的旅程中，體會資產配置的層次、風險平衡的節奏與投資哲學的深度。

其中台北晶華酒店的限定盛宴，由號稱日本最難訂席的東京名店「SUGALABO」主廚須賀洋介親臨獻藝。須賀主廚曾任職米其林三星餐廳「侯布雄」，這場盛宴融合日本美學與法式料理精髓，象徵理財中「配置與時機」的藝術。

另一場於台中林酒店舉行的「旅行者的威士忌風味收藏」餐酒會，由台新銀行與昇恆昌攜手策劃，結合Aberfeldy、Balvenie、Glenfiddich等品牌，引領貴賓探索不同年份與產區的細微差異，象徵長期投資的沈穩與積累。

而於全台現階段唯一擁有FIA G2認證的台中麗寶國際賽車場舉行的「Porsche Pilot Program」高端駕馭課程，邀請貴賓在專業教練指導下，體驗速度、技術與紀律的完美融合，呼應投資過程中對風險與報酬的精準拿捏。

今年8月，台新銀行正式進駐「高雄金融專區」，將苓雅分行升格為「亞洲資產管理專區」，深化高資產族群布局。隨著台新新光金控合併，台新銀行不僅擴增資源，更將經營理念進一步深化，未來將以「國際接軌、個人化服務、與在地共榮」三大方向推進，讓南北貴賓皆能享有國際同步的專業金融方案與細緻生活陪伴。

台新新光金控 日本 料理

延伸閱讀

中日外交風波：中國外交官薛劍「斬首」失言，高市早苗模糊的「日本存立危機事態」定義

高市談「台灣有事」 中駐大阪總領事嗆斬掉她骯髒的頭

首次海外移展！日本原創動畫展《Lycoris Recoil 莉可麗絲展～seize the day～》明年1月松菸登場！早鳥票12/1開賣

綠：中國外交官揚言斬首高市早苗 不合外交行為

相關新聞

中和這區賣到9字頭 專家驚呼「我的老天鵝」

預售房市冷颼颼，但仍有建案逆勢熱銷，且創區域新高價。位於中和錦和生活圈的「大同新紀元」即是一例，實價揭露，該案高樓層一坪...

日本最難訂席名廚來台 台新銀行跨界打造貴賓專屬五感饗宴

台新銀行秉持「認真、專業、懂您」的品牌精神，將理財智慧化作生活的藝術語言，今年11月推出一系列專為財富管理貴賓精心策劃的...

大同總座換人！東元前高層張松鑌接掌 瞄準AI資料中心商機

大同（2371）10日召開董事會，通過新任總經理張松鑌委任案，原任總經理沈柏延辭任，該任命案於同日正式生效。大同董事會對...

政策利多喚不回買氣 北市房仲公會蘇金城：北市交易量恐陷近九年最慘

時序進入10月房市傳統旺季，但台北市整體房市卻旺季不旺；根據台北市地政局的統計，10月台北市建物買賣移轉棟數呈現萎縮之勢...

全球超高資產家族面臨挑戰 渣打集團調查：逾半考慮搬遷家族辦公室

渣打集團發布最新調查，指出在地緣政治不確定性、科技與社會變革加速下，全球超高資產家族（ultra-high-net-wo...

建商接手、老牌百貨掰了 專家：桃園「小天母」魅力不減

桃園大有商圈老牌百貨新光三越於2023年熄燈退場、基地去年由建商拿下，近期即將拆除改建住宅。網友於PTT上發文討論此百貨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。