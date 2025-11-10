快訊

不斷更新／宜蘭跟進放颱風假！台南、高雄等7縣市正常上班上課

新北颱風假有望？侯友宜應變會議：新北明是豪雨等級未提升

馬太鞍溪滾滾泥流沖進街道！鳳凰颱風大雨 花蓮明利村已淹水

聽新聞
0:00 / 0:00

大同總座換人！東元前高層張松鑌接掌 瞄準AI資料中心商機

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
大同新任總經理張松鑌。公司提供。
大同新任總經理張松鑌。公司提供。

大同（2371）10日召開董事會，通過新任總經理張松鑌委任案，原任總經理沈柏延辭任，該任命案於同日正式生效。大同董事會對此表示，感謝原任總經理沈柏延在任期間，以其資通訊整合長才對大同的貢獻。業界解讀，此為大同董事長張榮華加速布局，全力迎戰AI數據中心與電力系統龐大商機的關鍵一步。

大同指出，張松鑌擁有超過30年豐富技術與產業管理經驗，畢業於清華大學化學工程系。大同正是借重他在AI資料中心電力工程領域的豐富實力。

張松鑌的功績涵蓋多項重量級工程，包括Google在亞洲地區最大的台灣資料中心之雲端機房（IDC）第1至5期電力及光纖工程，以及Google馬來西亞資料中心機房的建置。他同時對IDC機房設備不可或缺的匯流排之製造領域也極為熟悉。

張松鑌曾服務於東元電機（1504）與中興電工（1513）集團。他於擔任東元電機智慧能源事業群總經理期間，統籌EPC工程及相關電力設備，帶領團隊取得多項大型工程，其戰績包含台灣高鐵、台鐵、捷運等交通工程。

同時，他亦成功攜手西門子在台灣自製潔淨氣體絕緣開關設備，並參與多項離岸風電陸域變電站工程、儲能系統、升壓站及STATCOM統包工程，以及大型商場、醫院等機電工程，資歷完整且實戰經驗豐富。

大同董事長張榮華表示，將整備大同、全力迎戰AI商機、開拓國際市場，期許帶領大同開創下一個榮耀百年。張榮華指出，在AI應用爆發的新時代，「算力即電力，算力加電力等同於國力」，各國政府及企業加速AI相關建置，電力能源系統設備的供給已然成為核心。

此外，大同快速布局，即是借重張松鑌在機電能源及AI領域近30年的專業與實戰經驗，結合大同電力與新能源事業的優勢，目標是進軍AI數據中心建置及相關電力系統設備供應鏈。業界認為，此一布局將對大同未來的營運產生關鍵影響。

大同公司。記者籃珮禎攝影。
大同公司。記者籃珮禎攝影。

大同 AI 董事長

延伸閱讀

大同攜大咖蓋AI資料中心 結合重電與系統整合優勢

大同10日董事會 兩議案聚焦

精英營運長 陳明星辭職

大同2026年營運向前衝

相關新聞

中和這區賣到9字頭 專家驚呼「我的老天鵝」

預售房市冷颼颼，但仍有建案逆勢熱銷，且創區域新高價。位於中和錦和生活圈的「大同新紀元」即是一例，實價揭露，該案高樓層一坪...

日本最難訂席名廚來台 台新銀行跨界打造貴賓專屬五感饗宴

台新銀行秉持「認真、專業、懂您」的品牌精神，將理財智慧化作生活的藝術語言，今年11月推出一系列專為財富管理貴賓精心策劃的...

大同總座換人！東元前高層張松鑌接掌 瞄準AI資料中心商機

大同（2371）10日召開董事會，通過新任總經理張松鑌委任案，原任總經理沈柏延辭任，該任命案於同日正式生效。大同董事會對...

政策利多喚不回買氣 北市房仲公會蘇金城：北市交易量恐陷近九年最慘

時序進入10月房市傳統旺季，但台北市整體房市卻旺季不旺；根據台北市地政局的統計，10月台北市建物買賣移轉棟數呈現萎縮之勢...

全球超高資產家族面臨挑戰 渣打集團調查：逾半考慮搬遷家族辦公室

渣打集團發布最新調查，指出在地緣政治不確定性、科技與社會變革加速下，全球超高資產家族（ultra-high-net-wo...

建商接手、老牌百貨掰了 專家：桃園「小天母」魅力不減

桃園大有商圈老牌百貨新光三越於2023年熄燈退場、基地去年由建商拿下，近期即將拆除改建住宅。網友於PTT上發文討論此百貨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。