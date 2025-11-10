大同總座換人！東元前高層張松鑌接掌 瞄準AI資料中心商機

大同（2371）10日召開董事會，通過新任總經理張松鑌委任案，原任總經理沈柏延辭任，該任命案於同日正式生效。大同董事會對此表示，感謝原任總經理沈柏延在任期間，以其資通訊整合長才對大同的貢獻。業界解讀，此為大同董事長張榮華加速布局，全力迎戰AI數據中心與電力系統龐大商機的關鍵一步。

大同指出，張松鑌擁有超過30年豐富技術與產業管理經驗，畢業於清華大學化學工程系。大同正是借重他在AI資料中心電力工程領域的豐富實力。

張松鑌的功績涵蓋多項重量級工程，包括Google在亞洲地區最大的台灣資料中心之雲端機房（IDC）第1至5期電力及光纖工程，以及Google馬來西亞資料中心機房的建置。他同時對IDC機房設備不可或缺的匯流排之製造領域也極為熟悉。

張松鑌曾服務於東元電機（1504）與中興電工（1513）集團。他於擔任東元電機智慧能源事業群總經理期間，統籌EPC工程及相關電力設備，帶領團隊取得多項大型工程，其戰績包含台灣高鐵、台鐵、捷運等交通工程。

同時，他亦成功攜手西門子在台灣自製潔淨氣體絕緣開關設備，並參與多項離岸風電陸域變電站工程、儲能系統、升壓站及STATCOM統包工程，以及大型商場、醫院等機電工程，資歷完整且實戰經驗豐富。

大同董事長張榮華表示，將整備大同、全力迎戰AI商機、開拓國際市場，期許帶領大同開創下一個榮耀百年。張榮華指出，在AI應用爆發的新時代，「算力即電力，算力加電力等同於國力」，各國政府及企業加速AI相關建置，電力能源系統設備的供給已然成為核心。

此外，大同快速布局，即是借重張松鑌在機電能源及AI領域近30年的專業與實戰經驗，結合大同電力與新能源事業的優勢，目標是進軍AI數據中心建置及相關電力系統設備供應鏈。業界認為，此一布局將對大同未來的營運產生關鍵影響。