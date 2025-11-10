2025 ITF台北國際旅展 華航銷售創佳績獲頒「最佳展館獎」

快訊

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
2025 ITF旅展華航獲頒「最佳展館獎」。(華航提供)
2025 ITF 台北國際旅展10日落幕，中華航空（2610）展期四天人氣滿檔，整體銷售表現也再創佳績。本次旅展機票業績相較平日的銷售成長 15%，銷售張數較去年同期增近六成，展現市場強勁回溫動能與旅客對品牌的高度信任。最受歡迎的航點包括曼谷、大阪、東京(成田)、香港及首爾，顯示日韓旅遊與熱門度假航線仍是消費者首選。配合旅展熱潮，華航同步推出 LINE 官方全新 Q 版制服人員「小花生活系列」貼圖，憑藉可愛形象，展現品牌親和力，吸引粉絲熱烈下載，成功拉近與年輕族群的互動距離，進一步拓展目標客群市場。

華航旅展首度亮相的「AI 品牌形象大使」現身展區，以體驗沉浸式互動與AI 客服服務，帶給民眾耳目一新的感受，展區天天精彩活動不間斷，並結合LINE智慧集章的互動遊戲，廣受大眾熱議好評，購票還可抽機票大獎和眾多精美好禮。華航展場首次運用懸空吊掛造景及繽紛炫目的插畫設計風格，獲主辦單位頒發「最佳展館獎」，下午由台北國際旅展籌備委員會主任委員葉菊蘭頒獎，華航資深副總經理羅雅美代表領獎，為今年旅展畫下完美句點。

華航 機票 旅展

