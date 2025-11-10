散裝業：第3季租金回升、明年估供需再平衡

散裝航運業者指出，全球乾散貨與原油運輸市場受多重宏觀與區域因素交錯影響，第3季散裝船隊租金較第2季回升，但整體仍低於去年同期，明年散裝船市場將在多因素交織下走向「供需再平衡」。

新興航運前3季稅後淨利新台幣2.8億元，每股盈餘0.49元，其中，第3季每股盈餘0.27元，高於第2季的0.2元。

新興觀察，全球乾散貨與原油運輸市場受多重宏觀與區域因素交錯影響，第3季散裝船隊租金較第2季回升，但整體仍低於去年同期。

新興指出，卡薩姆型（Kamsarmax）散裝船第3季受益於北半球穀物出口步調回升，但美國出口仍保持保守，租金反彈有限海岬型（Capesize）散裝船因澳洲與巴西礦區出貨恢復，帶動鐵礦運輸需求回升，平均日收益顯著優於第2季，但仍略低於去年同期。

新興表示，超大型鐵礦砂船（VLOC）租金也尚未完全回復至2024年高點，超大型油輪（VLCC）受中東及南美原油出口增加、亞洲煉油需求回升帶動，運價自9月起大幅上揚。

散裝航商正德海運前3季營收成長46.32%達17.7億元，創史上同期最佳，歸屬母公司稅後淨利4.95億元，年增8.24%，每股稅後盈餘1.55元。

正德說明，今年前3季獲利增加，主因為訂購的4艘新造船舶及3艘現有船舶，已於114年陸續交船加入營運。

正德觀察，時序進入第4季，運價漲勢仍具延續性，主要與3因素有關，分別是美中互徵靠港費影響運力、鐵礦砂需求回穩以及穀物、長程運輸需求增溫。

展望2026年，正德表示，散裝船市場將在多重因素交織下走向「供需再平衡」：一方面，川習會緩解美中貿易緊張，在關稅與貿易達成初步協議，全球經濟有望重啟成長動能，此外，黑海航線與紅海區域的地緣風險仍可能推高運費波動；另一方面，船舶環保法規要求全面升級，老齡船報廢速度加快。

此外，貨攬業者中菲行第3季集團營業額為71.6億元，年減9.2%，稅後淨利2.6億元，較去年同期增加29.7%，每股盈餘1.87元，累計前3季每股盈餘6.13元，年增19.5%。

中菲行指出，當前全球貨幣市場波動頻繁，透過多元貨幣組合及靈活財務結構，降低滙兌風險，雖然新台幣兌換美金自5月起大幅升值，2025年前3季中菲行匯兌損失僅輕微影響，影響數約每股盈餘0.17元。