政策利多喚不回買氣 北市房仲公會蘇金城：北市交易量恐陷近九年最慘

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
時序進入10月房市傳統旺季，但台北市整體房市卻旺季不旺；根據台北市地政局的統計，10月台北市建物買賣移轉棟數呈現萎縮之勢，只有1,758棟，與9月相比微幅衰退0.95%。

10月台北市交易量不足2千件，惟12個行政區當中松山區、信義區、大安區及中山區表現較為亮眼，都有兩位數字的正成長，買盤有轉進市中心蛋黃區的趨勢，反而先前頻頻被點名輝達海外總部可能落腳的北投、士林、南港等交易量出現有感衰退。

台北市不動產仲介公會理事長蘇金城指出，10月交易量跟9月比較微幅衰退，顯示行政院打開房貸水龍頭、央行放寬換屋切結期限的利多，仍然無法挽回市場信心，以致10月區域房市呈現旺季不旺情形，認為今年台北市房市恐將會是近九年來最悽慘的一年。

蘇金城指出，今年5月中旬輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳宣布要在台北市設立海外總部，就牽動台北市房屋交易的敏感神經，期間更傳出輝達屬意的北士科土地可能生變，讓不少高檔進場的投資客擔心，因此在10月的個別行政區交易量就出現了明顯消長情形。

此外，蘇金城分析，9月初雖然行政院強力主導，將新青安房貸排除在銀行法第72-2條之外，稍稍轉開了房貸的水龍頭，但對台北市高單價、高總價的房市來說，幫助仍然不若其他的五都來得大；再者，央行延長換屋族切結期限到一年半，在實務上個別銀行怕麻煩的情況下，讓換屋族還是很難成功換屋，兩大原因影響市場的交易量。

蘇金城認為，原先第4季應該是房市傳統旺季，但從10月台北市的房市表現來看，就是旺季不旺；接下來最後11、12月兩個月即使是有拉抬尾盤的情形，實際上也很難挽回今年台北市整體買氣頹勢。

蘇金城出國，以目前台北市前10月房市的交易量只有19,058棟來看，今年台北市全年度的房屋交易量恐怕只有2.2萬棟左右，恐寫下2016年房地合一稅實施以來近九年新低紀錄。

蘇金城強調，現在台北市房仲家數雖然還沒有明顯變動，但實際上有不少業者是苦撐待變。

蘇金城呼籲，政府要關心房地產相關從業人員的生計，凡事過猶不及，希望央行12月的理監事會議能放寬部分選擇性信用管制，如果12月的理監事會議對信用管制仍然紋聞風不動的話，明年農曆年之前、仲介業就會有明顯關店潮出現。

蘇金城指出，這波房市買氣大幅萎縮，受衝擊的不會只有房仲業者而已，甚至檯面上的大建設公司也都有可能支撐不住而倒閉，像近期前三圓建設董座王光祥，都會因區區兩千萬元而跳票，反映出市場疲弱的衝擊恐怕不會只是冰山的一角。

