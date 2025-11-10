快訊

全球超高資產家族面臨挑戰 渣打集團調查：逾半考慮搬遷家族辦公室

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
全球超高資產家族面臨挑戰，渣打集團調查：逾半考慮搬遷家族辦公室。圖為渣打銀行總部大樓。圖／渣打銀行提供
渣打集團發布最新調查，指出在地緣政治不確定性、科技與社會變革加速下，全球超高資產家族（ultra-high-net-worth，UHNW）正加速重塑家族治理與資產布局策略。其中新世代傳承接班、運用新興科技AI做為輔助投資決策的工具，以及不同世代家族辦公室成員的衝突，都是全球超高資產家庭關注的焦點。

渣打集團調查全球300位超高資產家族辦公室的專業顧問，結果指出，54%的超高資產家族正考慮在未來12個月內遷移其家族辦公室地點。這些考慮搬遷的家族表示，資訊安全(36%)、地緣政治穩定性(28%)與尋找財富管理專業人才(26%)為其主要考量。這也顯示，遷移家族辦公室不僅是為了風險控管，而是增強韌性與多元化布局的積極決策。

在接班傳承方面，84%的超高資產家族認為新世代的參與對於傳承規劃十分重要，但有3分之1的家族成員仍不滿意目前新世代的參與程度，認為他們參與程度不足或是參與過度。報告更指出，有74%受訪的家族辦公室專業顧問曾觀察到不同世代成員之間的決策衝突。而有約4分之3的家族成員在面對慈善捐贈與衝突解決時會仰賴個人判斷。研究結果建議，建立並定期審查具有適當治理結構（如家族規章、專業輔助決定、衝突調解程序）的財富規劃流程，能夠協助家庭適應環境變化，保持目標與價值觀的一致。

此外，超高資產家族對於新興科技的運用，呈現正面態度。76%的超高資產家族表示，願意在有人為監督的前提下，運用AI來輔助投資決策，顯示AI正逐步成為決策過程的核心要素。新世代的觀點及建議，也加速超高資產家族採納新科技。81%的家族辦公室領導者認為，年輕世代的觀點非常關鍵。

渣打集團私人銀行全球主管暨大中華、北亞區財富管理及零售銀行業務主管洪子寓表示，面對急速變遷的環境，財富管理架構必須與時俱進，以增強韌性、掌握機會並守護傳承。家族必須拋棄被動思維，為變化而規劃，並著眼於未來，從而為後代創造價值和永續傳承。

調查由渣打集團與金融時報合作，在今年5月至6月期間，訪問來自中國大陸、新加坡、香港、倫敦、杜拜、印度，及非洲等7個市場，共300位超高資產家族辦公室成員以及專業顧問。參與本調查之超高資產家族可投資資金皆超過5億美元（約新台幣152億元）。

渣打 地緣政治 財富管理 AI

