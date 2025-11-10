中和這區賣到9字頭 專家驚呼「我的老天鵝」

快訊

賓士車高速逆向撞斷消防栓 肇事男身上有喪屍煙彈當場被逮

台積電員工可放心了 高科實中今揭幕、設校經費高達27億

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
中和錦和公園街景。取自gpoogle 地圖
預售房市冷颼颼，但仍有建案逆勢熱銷，且創區域新高價。位於中和錦和生活圈的「大同新紀元」即是一例，實價揭露，該案高樓層一坪賣到91萬元，專家看到也不禁驚呼「我的老天鵝」。

中和錦和生活圈位於大型公園錦和公園一帶，周邊主要道路包括錦和路、中正路、圓通路等，區域有運動中心、雙和醫院，錦和國小、完全中學等，相較四號公園、景安站，當地房價相對便宜，根據樂居統計，近一年均價一坪64萬。

馨傳不動產執行長何世昌表示，今年整體預售買氣冷，新北市預售屋市場成交表現只能說「一息尚存」，如新店、蘆洲、中永和、板橋、土城、林口等地，部份建案還能順利銷售，但多數銷況都很差。

而根據永慶房屋統計，今年上半年全台預售屋僅剩14個建案交易破百件，相較去年同期的146個建案，減幅逾九成，可見今年上半年預售市場低迷。

不過在一片低迷中，位於中和錦和路的「大同新紀元」表現亮眼，短短6個月間共成交591件，相當於平均每月成交近百件，名列全台之首。

何世昌分析，大同新紀元能夠逆勢熱銷，主要是個案基地大，且是捷運萬大線LG07站的聯開案，從銷售情況來看，也顯示購屋族仍願意為捷運聯開宅買單，但區域新案行情7字頭，該案衝到9字頭，讓人不禁要喊「我的老天鵝」。

資料來源／實價資料

