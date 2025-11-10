中和這區賣到9字頭 專家驚呼「我的老天鵝」
預售房市冷颼颼，但仍有建案逆勢熱銷，且創區域新高價。位於中和錦和生活圈的「大同新紀元」即是一例，實價揭露，該案高樓層一坪賣到91萬元，專家看到也不禁驚呼「我的老天鵝」。
中和錦和生活圈位於大型公園錦和公園一帶，周邊主要道路包括錦和路、中正路、圓通路等，區域有運動中心、雙和醫院，錦和國小、完全中學等，相較四號公園、景安站，當地房價相對便宜，根據樂居統計，近一年均價一坪64萬。
馨傳不動產執行長何世昌表示，今年整體預售買氣冷，新北市預售屋市場成交表現只能說「一息尚存」，如新店、蘆洲、中永和、板橋、土城、林口等地，部份建案還能順利銷售，但多數銷況都很差。
而根據永慶房屋統計，今年上半年全台預售屋僅剩14個建案交易破百件，相較去年同期的146個建案，減幅逾九成，可見今年上半年預售市場低迷。
不過在一片低迷中，位於中和錦和路的「大同新紀元」表現亮眼，短短6個月間共成交591件，相當於平均每月成交近百件，名列全台之首。
何世昌分析，大同新紀元能夠逆勢熱銷，主要是個案基地大，且是捷運萬大線LG07站的聯開案，從銷售情況來看，也顯示購屋族仍願意為捷運聯開宅買單，但區域新案行情7字頭，該案衝到9字頭，讓人不禁要喊「我的老天鵝」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言