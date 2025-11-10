開展拚2026年轉上櫃 王座估今年營收雙位數成長

快訊

中央社／ 台北10日電

餐飲內需市場持續暢旺，開展餐飲集團受惠展店效益，前10月營收創高，力拚2026年申請上櫃；王座第3季合併營收創單季歷史新高，全年營收維持雙位數成長目標。

開展餐飲集團公布10月自結合併營收新台幣1.87億元，受惠多個連續假期帶動消費力道，年增24.06%，為歷年10月新高。

截至10月，開展餐飲集團累計自結合併營收17.79億元，較去年同期增加9.77%，也創下歷史新高，開展指出，台灣、香港及上海營收均有亮眼成長，如不考慮匯率影響因素，較2024年同期分別成長約23%、13%、34%。

回顧今年前3季，開展餐飲集團表示，已接連在台中與台北開出4店，挹注集團營收。明年台灣展店計畫加速進行中，海外版圖同步擴張，今年表現強勁的中國與香港市場，勢必成為明年重點發展區域，也有望跨出擅長的西式餐飲，推出全新菜系品牌。

開展董事長暨執行長邱泰翰表示，開展餐飲集團興櫃將滿1週年，去年訂定的穩固體質目標已達一定成效，明年也將持續改善獲利結構，力拚申請上櫃。

王座國際第3季合併營收5.18億元，創單季歷史新高，因營收規模放大，稅後淨利2803萬元，季增39.25%、年增5.61%，因IPO股本增加，每股稅後盈餘（EPS）為1.41元，累計前3季EPS為3.33元。

王座表示，今年啟動併購與代理品牌雙策略，品牌數增加並穩健布局展店，規模經濟效益逐漸顯現，迎第4季節慶聚餐旺季，將陸續展店，為營收再添柴火，全年合併營收維持雙位數成長目標。

