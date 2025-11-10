快訊

TPBL／重磅加盟！三上悠亞正式加入夢想家啦啦隊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「財神降臨」：能狠狠賺一筆

蘋果iPhone快充、慢充「誰傷電池」？ 半年實驗結果出爐超驚訝

北市仍有5字頭入手中古屋機會 坪效優勢成亮點、屋齡愈高價格愈親民

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
北市居大不易，預售屋，十年以內新成屋幾乎全破百萬，僅30年老屋，想買房的民眾仍有5字頭入手機會。圖／永慶房屋提供
北市居大不易，預售屋，十年以內新成屋幾乎全破百萬，僅30年老屋，想買房的民眾仍有5字頭入手機會。圖／永慶房屋提供

台北市房價居高不下，預售建案價格也居高不下，促使購屋族轉向中古市場。永慶房產集團彙整實價登錄資料顯示，北市近一年各屋齡產品的價格差異明顯，預售屋單價普遍突破百萬元，僅剩萬華區仍在百萬之下，而多數行政區屋齡10年內的新成屋也已跨入百萬門檻，相較之下，屋齡30年以上的中古屋價格相對保守。

北市核心蛋黃區新案多為高價住宅，屢屢突破天花板價，觀察近一年預售平均單價，大安區以每坪171.5萬元居冠，松山、信義等核心區域也皆超過150萬元，僅有萬華區預售屋近一年平均單價落在98.6萬元，尚在百萬內。永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，萬華區發展較早，加上街道與巷弄規劃較不完整，使得新案不僅開發量有限，也多以中小坪數自住產品為主，整體房價水位相對較低，建商也多採用貼近市場行情的開價策略，以吸引首購、剛需族群進場，讓萬華成為北市唯一仍可「百萬內入手預售屋」的行政區。

除了預售屋外，屋齡10年以內新成屋價格雖低於預售屋，但也普遍逼近百萬，大安區每坪144.2萬元居首，信義、松山、中正區緊追在後，整體價格水準已與預售市場差距縮小。目前全市10年以下新成屋僅剩內湖區、北投、萬華區以及文山區等四區仍維持在百萬以下水位。

若進一步觀察中古市場，屋齡30年以上住宅價格親民，其中文山區平均單價僅53.3萬元、北投區54.0萬元、萬華區56.1萬元，為全市最實惠的三區。

陳金萍指出，屋齡愈高價格愈具吸引力，不僅入手門檻相對較低，且多位於成熟生活圈，生活機能完善，同時近年都更危老盛行，老屋具備翻新潛力，更有長期增值機會。此外，若以相同預算比較，購買中古屋坪效表現上往往更佳，可取得更大的使用空間，例如北投區預售屋單價109.2萬元，而30年以上中古屋僅54萬元，等同可買到近兩倍坪數。

延伸閱讀

搶一萬元商機！北市消費200元有機會變台積電股東 送你去美國看NBA

蔣萬安95%連任北市長？ 他曝王世堅不想選理由是不想輸蔣家後代

影／北市大安住商大樓整修 6樓窗驚險吹落碎玻璃滿地

議員曝一番賞亂象多 北市允比照娃娃機評估訂自治條例

相關新聞

普發1萬夠繳房貸？ 六都中「這一區」 有人房貸月繳不用五千元

普發現金1萬元來了，首波11月12日就可入帳，不少民眾關心這筆「全民紅包」該怎麼花最實在，除了補貼生活開銷，房價高漲時代...

少子化嚴重高空屋率鄉鎮增多 專家：台灣恐面臨日本「負資產」危機

台灣人口結構快速老化、少子化問題日益嚴峻，根據內政部統計，截至今年9月底台灣人口數為2331萬7031人，已連續21個月...

北市仍有5字頭入手中古屋機會 坪效優勢成亮點、屋齡愈高價格愈親民

台北市房價居高不下，預售建案價格也居高不下，促使購屋族轉向中古市場。永慶房產集團彙整實價登錄資料顯示，北市近一年各屋齡產...

不只國際化 企業稱讚僑生這個優勢助益最大

僑務委員會近年致力辦理「僑生就業博覽會」、「僑生i就業」等就業輔導措施，協助僑生畢業後接軌職場，藉由他們獨特的成長背景與...

台北房市慘！房仲公會籲快鬆綁「這事反映大建商也撐不住了」

台北市不動產仲介公會理事長蘇金城表示，10月進入房市傳統旺季，但台北整體房市一點都不旺，跟9月比較甚至還微幅衰退，今年台...

臺鹽志工全台動員 通霄廠260人淨灘護海洋

臺鹽以行動實踐永續承諾，全台志工大隊接連投入海洋守護行列。繼上月生技妝品廠於嘉義東石白水湖壽島舉辦淨灘後，通霄精鹽廠及進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。