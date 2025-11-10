不只國際化 企業稱讚僑生這個優勢助益最大

僑務委員會近年致力辦理「僑生就業博覽會」、「僑生i就業」等就業輔導措施，協助僑生畢業後接軌職場，藉由他們獨特的成長背景與高度工作熱忱，為產業注入多元創新與國際視野的新動能。參與「2025年僑生就業博覽會」的兩家企業—三澧企業及大魯閣開發（SKM Park Outlets）近日受訪，分享他們如何運用僑生獨特的優勢，為企業帶來實質效益，並驗證僑生是臺灣邁向國際化競爭中的珍貴資產。

三澧企業，旗下擁有6個品牌、51家門市，在臺員工達1,300多位，其中僑生同仁即有38位。三澧企業人力資源部資深經理王夢秋指出，僑生普遍具備優異的素質、反應能力與敬業的工作態度，因此自2023年起便開始透過評點制聘用留台僑生。

王夢秋提到，三澧企業的僑外生多來自馬來西亞、越南、印尼、緬甸及香港等地，其多國語言能力是服務國際客群的強大助力。馬來西亞籍語言能力最多元，另外越南籍學生即使華語文基礎較弱，仍會利用翻譯軟體自發性製作專屬筆記，展現出高度的學習熱忱。

作為結合Outlet Shopping與休閒娛樂的新形態商場，SKM Park Outlets總經理孫紹堃表示，公司營運高度仰賴「人的溫度」，在服務業國際觀光客增加的背景下，聘用僑生已成為必然趨勢。目前SKM Park Outlets共有99位正職同仁，其中包含1位香港籍組長；兼職夥伴96位，其中有5位來自馬來西亞、香港等地的僑生。

孫紹堃指出，SKM Park Outlets相當倚重僑生所帶來的優勢，多元語言背景能更好地服務韓國、東南亞等國際觀光客；僑生天生的活潑度和對工作的熱忱，也為商場的娛樂型態表演帶來新的創意與活力。

僑委會設置「僑生i就業」網頁(https://ocac.events.104.com.tw/)，服務僑生，除了匯集專屬僑生職缺、線上就業博覽會之外，更提供評點制懶人包、僑生留台常見問答集、線上履歷健診等豐富的職涯資訊。