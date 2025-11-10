快訊

TPBL／重磅加盟！三上悠亞正式加入夢想家啦啦隊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「財神降臨」：能狠狠賺一筆

蘋果iPhone快充、慢充「誰傷電池」？ 半年實驗結果出爐超驚訝

不只國際化 企業稱讚僑生這個優勢助益最大

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
來自馬來西亞的楊傳廣，在萬聖節迎賓遊行中擔任要角。圖／僑委會提供
來自馬來西亞的楊傳廣，在萬聖節迎賓遊行中擔任要角。圖／僑委會提供

僑務委員會近年致力辦理「僑生就業博覽會」、「僑生i就業」等就業輔導措施，協助僑生畢業後接軌職場，藉由他們獨特的成長背景與高度工作熱忱，為產業注入多元創新與國際視野的新動能。參與「2025年僑生就業博覽會」的兩家企業—三澧企業及大魯閣開發（SKM Park Outlets）近日受訪，分享他們如何運用僑生獨特的優勢，為企業帶來實質效益，並驗證僑生是臺灣邁向國際化競爭中的珍貴資產。

三澧企業，旗下擁有6個品牌、51家門市，在臺員工達1,300多位，其中僑生同仁即有38位。三澧企業人力資源部資深經理王夢秋指出，僑生普遍具備優異的素質、反應能力與敬業的工作態度，因此自2023年起便開始透過評點制聘用留台僑生。

王夢秋提到，三澧企業的僑外生多來自馬來西亞、越南、印尼、緬甸及香港等地，其多國語言能力是服務國際客群的強大助力。馬來西亞籍語言能力最多元，另外越南籍學生即使華語文基礎較弱，仍會利用翻譯軟體自發性製作專屬筆記，展現出高度的學習熱忱。

作為結合Outlet Shopping與休閒娛樂的新形態商場，SKM Park Outlets總經理孫紹堃表示，公司營運高度仰賴「人的溫度」，在服務業國際觀光客增加的背景下，聘用僑生已成為必然趨勢。目前SKM Park Outlets共有99位正職同仁，其中包含1位香港籍組長；兼職夥伴96位，其中有5位來自馬來西亞、香港等地的僑生。

孫紹堃指出，SKM Park Outlets相當倚重僑生所帶來的優勢，多元語言背景能更好地服務韓國、東南亞等國際觀光客；僑生天生的活潑度和對工作的熱忱，也為商場的娛樂型態表演帶來新的創意與活力。

僑委會設置「僑生i就業」網頁(https://ocac.events.104.com.tw/)，服務僑生，除了匯集專屬僑生職缺、線上就業博覽會之外，更提供評點制懶人包、僑生留台常見問答集、線上履歷健診等豐富的職涯資訊。

來自香港的甘明東，在學期間於三澧企業工讀及實習已期滿兩年。圖／僑委會提供
來自香港的甘明東，在學期間於三澧企業工讀及實習已期滿兩年。圖／僑委會提供

延伸閱讀

馬來西亞外海洛興雅難民船沉沒 數百人失蹤

馬來西亞打造排隊烘焙品牌 弘光科大食科系校友創業三大要訣

京都嵐山竹林慘遭刻字！日媒直擊觀光客硬闖私宅：這在我國家很正常

僑生醫師扎根恆春 陳明珠、黃健榮守護偏鄉獲肯定

相關新聞

普發1萬夠繳房貸？ 六都中「這一區」 有人房貸月繳不用五千元

普發現金1萬元來了，首波11月12日就可入帳，不少民眾關心這筆「全民紅包」該怎麼花最實在，除了補貼生活開銷，房價高漲時代...

少子化嚴重高空屋率鄉鎮增多 專家：台灣恐面臨日本「負資產」危機

台灣人口結構快速老化、少子化問題日益嚴峻，根據內政部統計，截至今年9月底台灣人口數為2331萬7031人，已連續21個月...

北市仍有5字頭入手中古屋機會 坪效優勢成亮點、屋齡愈高價格愈親民

台北市房價居高不下，預售建案價格也居高不下，促使購屋族轉向中古市場。永慶房產集團彙整實價登錄資料顯示，北市近一年各屋齡產...

不只國際化 企業稱讚僑生這個優勢助益最大

僑務委員會近年致力辦理「僑生就業博覽會」、「僑生i就業」等就業輔導措施，協助僑生畢業後接軌職場，藉由他們獨特的成長背景與...

台北房市慘！房仲公會籲快鬆綁「這事反映大建商也撐不住了」

台北市不動產仲介公會理事長蘇金城表示，10月進入房市傳統旺季，但台北整體房市一點都不旺，跟9月比較甚至還微幅衰退，今年台...

臺鹽志工全台動員 通霄廠260人淨灘護海洋

臺鹽以行動實踐永續承諾，全台志工大隊接連投入海洋守護行列。繼上月生技妝品廠於嘉義東石白水湖壽島舉辦淨灘後，通霄精鹽廠及進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。