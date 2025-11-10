快訊

台北房市慘！房仲公會籲快鬆綁「這事反映大建商也撐不住了」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

台北市不動產仲介公會理事長蘇金城表示，10月進入房市傳統旺季，但台北整體房市一點都不旺，跟9月比較甚至還微幅衰退，今年台北市房市恐會是近9年來最悽慘的一年。

他表示，如果12月央行理監事會議對於信用管制仍然不動，明年農曆年之前就會有明顯關店潮出現，而且不會只有房仲業者受衝擊，檯面上的大建設公司也可能支撐不住而倒閉。像最近傳出的三圓建設這麼大的公司，都會因區區兩千萬而跳票，反映出的恐怕只是冰山的一角。

蘇金城表示，根據台北市地政局的統計，10月北市買賣移轉只有1,758棟，較9月衰退0.95%，是一幅旺季不旺的格局，單月交易量仍然不足2千件。

他表示，9月初雖然行政院強力主導，將新青安房貸排除在銀行法第72-2條之外，稍稍轉開了房貸的水龍頭，但是對台北市高單價、高總價的房市幫助仍然不若其他的五都來得大。

另外央行延長換屋族切結期限到一年半，在實務上個別銀行怕麻煩的情況下，讓換屋族還是很難成功的換屋，在在都影響市場的交易數量。

蘇金城呼籲，政府還是要關心房地產相關從業人員的生計，凡事過猶不及，希望央行12月的理監事會議能夠放寬部分選擇性信用管制，否則明年農曆年之前就會有明顯關店潮出現。

台北市建物買賣移轉棟數統計。資料來源：台北市不動產仲介公會提供
台北市建物買賣移轉棟數統計。資料來源：台北市不動產仲介公會提供

房市 新青安房貸

台北房市慘！房仲公會籲快鬆綁「這事反映大建商也撐不住了」

台北市不動產仲介公會理事長蘇金城表示，10月進入房市傳統旺季，但台北整體房市一點都不旺，跟9月比較甚至還微幅衰退,今年台...

