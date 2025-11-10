臺鹽志工全台動員 通霄廠260人淨灘護海洋

臺鹽以行動實踐永續承諾，全台志工大隊接連投入海洋守護行列。繼上月生技妝品廠於嘉義東石白水湖壽島舉辦淨灘後，通霄精鹽廠及進口鹽儲運所志工於本月7日接棒出發，由廠長劉鴻泉率領近260位志工，迎著強勁海風在通霄海堤清理海漂垃圾，響應政府「向海致敬」政策。臺鹽全台動員，凝聚企業、員工與社區力量，展現守護海洋、推動環境永續的決心。

通霄精鹽廠自1975年設立以來，汲取台灣海峽離岸1580公尺、深12公尺的純淨海水，產製高純度精鹽與包裝水，是臺鹽的重要生產基地之一。臺鹽公司董事長丁彥哲表示，當年選址通霄建廠，正是看中這片海域的潔淨與穩定，如今臺鹽持續以實際行動回饋環境，連年舉辦淨灘，延續廠區維護海堤的傳統，守護這片孕育企業成長的海洋。

通霄廠志工們在海風中整裝出發，沿著長達數公里的海堤與鄰近沙灘撿拾垃圾與漂流物，並攜手經濟部水利署第二河川分署、苗栗縣政府環境保護局、海巡署中部分署第三岸巡隊白沙屯安檢所、台灣中油股份有限公司探採事業部等單位，合力清出185公斤的寶特瓶、保麗龍碎片、漁網與繩索等廢棄物，讓通霄海岸重現潔淨光景。參與志工分享，通霄廠倚海而生，長年與自然共存，親身參與淨灘格外有意義。

臺鹽志工大隊長期以行動落實ESG精神，從北、中、南各區展開環保、關懷與教育等服務，今年更多新血加入志工行列，為永續推動注入新量能。上月生技妝品廠志工隊前往嘉義白水湖壽島清理海岸，該地因長期地層下陷，漲潮時海水會淹沒道路，形成宛如「摩西分海」的奇景。觀光熱潮加重環境負荷，海水漲退更為清理工作增添難度，少有團體前往淨灘。臺鹽志工因地緣關係主動關注此區，當天雖遇積水未退，仍穿著雨鞋、腳綁垃圾袋，艱辛涉水而行，克服潮汐變化與地形挑戰，讓沿岸重現清新風貌。