快訊

確定分手了！被砍4千萬新壽解約金44.3億 李四川：下班前送市議會

15年沒戲拍！連與徐若瑄演床戲都拒絕 黃立成揭原因

簡立峰專欄／藉Google打造AI瀏覽器 解析OpenAI布局

少子化嚴重高空屋率鄉鎮增多 專家：台灣恐面臨日本「負資產」危機

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

台灣人口結構快速老化、少子化問題日益嚴峻，根據內政部統計，截至今年9月底台灣人口數為2331萬7031人，已連續21個月負成長。專家指出，從日本經驗來看，當人口流出、需求萎縮，原本位於都市邊陲或鄉村地區的住宅資產，很容易出現價格下滑甚至淪為「負資產」的現象，而這樣的隱憂，正在台灣上演。

從內政部最新統計可發現，截至去年底，全國低度使用住宅比率（即空屋率）超過20%的鄉鎮市區，已從去年上半年的20個暴增至31個。其中，宜蘭礁溪空屋率高達29.89%、新北市萬里區29.83%、三芝區亦有26.12%。換言之，這些地區平均每三至五間房屋，就有一間處於空屋閒置狀態，市場供給過剩、需求有限的結構性問題相當明顯。

全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，地區房屋出現高空屋率的狀況下，房屋持有者的壓力將逐步浮現。過去購屋民眾多以房價不跌為前提進場，但當人口外移、生活機能弱化、就業機會稀少時，住宅不但難以轉手，實際售價甚至可能低於當年購屋成本與持有支出（如房貸利息、房屋稅、管理費等），形同「資產轉負」。

這種情況在日本郊區已相當普遍，特別是距離都心超過一小時車程的地區，出現大量「賣不掉、租不出、還要繳稅」的空屋。台灣若不及早應對，不排除會步上相同軌跡。

陳傑鳴提醒，負資產風險最早出現的區域，往往具備三項特徵，第一，人口持續外移、老年人口比率高。例如北海岸、花東部分鄉鎮，人口成長率長期為負，風險最高。

第二，產業與交通條件弱，通勤時間長、缺乏就業機會，導致自住需求難以支撐；

第三，房市前期炒作或短線投資比例高，一旦買氣退潮，價格修正幅度更劇烈。

對於這些區域的房產持有者來說，陳傑鳴表示，三大風險規避的方法：

第一、是重新評估持有目的與機會成本。如果房子非自住、租金報酬偏低，且未來區域發展動能有限，應考慮趁市場仍有買氣時出脫，以降低未來價格下修的風險。

第二、是關注區域再開發與公共建設進度。若地方政府有明確的都市更新、觀光或產業建設計畫，長期房市發展仍有機會，不僅可減緩房價跌勢，還可能因此反轉向上。

第三、做好現金流與風險控管。對於仍有貸款的持有者，應避免高槓桿操作，並預留至少半年以上的房貸償付備用金，以防市場變化導致拋售壓力。

陳傑鳴指出，台灣房市正逐步走向區域分化的時代。台北、台中、高雄等都會區核心地段因就業與生活機能集中，房價具支撐性；但中南部非都會、北部山海線及偏鄉地區，恐因人口稀疏化，未來持有者風險降大增。

建議未來投資人與自住客都應回歸實際需求與區域基本面的思維，謹慎評估購屋地點與長期持有能力，才能避免在少子化與人口負成長的浪潮中，成為下一波房產負資產化的受害者。

資料來源：全向科技房產中心
資料來源：全向科技房產中心

房市 房價

延伸閱讀

日本熊災…札幌円山動物園出現多個棕熊腳印 臨時閉園

《The World’s 50 Best Hotels 2025》日本5家上榜飯店一次公開

15萬顆芬普尼問題蛋流入全台 芬普尼哪裡來？專家揭三大可能來源

日相談「台灣有事」 中國總領事揚言斬首挨批野蠻

相關新聞

11月沒額外的假好痛苦？其實僅上20天班…比放爽爽10月還少1天

10月的連假一波接一波，許多人才剛從休假模式切回工作狀態，一看到11月行事曆瞬間崩潰：整整一個月沒國定假日！不過別急著太悲觀，仔細一算，11月其實是「隱藏版幸福月」雖然沒有紅字，卻只要上20天班，仍是

少子化嚴重高空屋率鄉鎮增多 專家：台灣恐面臨日本「負資產」危機

台灣人口結構快速老化、少子化問題日益嚴峻，根據內政部統計，截至今年9月底台灣人口數為2331萬7031人，已連續21個月...

臺鹽志工全台動員 通霄廠260人淨灘護海洋

臺鹽以行動實踐永續承諾，全台志工大隊接連投入海洋守護行列。繼上月生技妝品廠於嘉義東石白水湖壽島舉辦淨灘後，通霄精鹽廠及進...

全球超高資產家族 逾半考慮搬遷家族辦公室 渣打銀揭關鍵

渣打集團發布最新調查，指出在地緣政治不確定性、科技與社會變革加速下，全球超高資產家族（ultra-high-net-wo...

信義房屋「社區一家」 提案件數創新高、青年參與續升溫

邁入第21年的信義房屋「社區一家計畫」，是由台灣民間企業打造，規模最大、歷時最長的社造創新計畫。在2023、2024連續...

大同大園廠「地大、供電充裕」超搶手 重量級大咖爭相上門談AI合作

大同（2371）進擊AI報捷，旗下占地17萬坪、緊鄰全台最大發電廠台電大潭電廠的大園廠，挾「地大、供電充裕」兩大誘因，吸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。