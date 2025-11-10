如何「行銷」永續？火星創集主管齊參與「永續素養課」

「剛開始聽永續理論、專有名詞，感覺很難記，但透過工作坊才發現永續離我們其實很近。」火星創集創意廣告客務副總監解惠雯，在同事熱烈歡呼中，分享她參加三小時願景工程「永續素養課」後的最大收穫。

旗下業務橫跨廣告、公關、行銷、市調的火星創集，是本土最大的傳播集團，員工約 130 人，也是典型的台灣中小企業規模。身處以創意驅動的產業，既沒有「製程碳排」，也不受到國際供應鏈淨零要求的直接壓力；然而，卻有近 30 位主管齊聚一堂學習永續，背後動機是什麼？

火星創集永續召集人顏凱玲給出答案。她認為，行銷產業必須比客戶更早掌握世界趨勢，「只了解產品本身是不夠的。」她相信，同仁若能掌握永續概念，就能協助客戶定義 ESG 的意涵。

願景工程基金會長期關注永續發展，並為中小企業量身推出「永續素養課」，提供企業申請專場，透過概念講解與案例實作，協助建構永續DNA。

抓住永續趨勢，創造時代商機

願景工程基金會執行長袁慧芬在開場時指出，根據調查，有八成消費者願意為永續商品支付更高價格，「看似不得不的趨勢，卻也是中小企業翻轉的新契機。」

她分享自己在商圈拍攝到的照片，「現在連炸雞店都會在門口掛布條，訴說自己獲得永續獎項」，顯示永續浪潮已不限於大企業或特定產業。

課程前段邀請 KPMG 安侯永續發展顧問公司副總經理侯家楷分享。他強調，企業應該思考「怎麼做永續的生意，而不只是交作業、完成永續報告。」如果善用 ESG 理念，找到市場未被滿足的需求，就能開發新的商業模式。

接著，由康林生活共同創辦人林紹偉、康涵慈帶領工作坊，透過案例分析與實作腦力激盪，讓與會者以設計思考方法，尋找永續切入點。

他提出「為什麼日本航空推出行李租借服務？」「為何 IKEA 堅持使用平整包裝？」「廢棄布料重製衣物的優勢何在？」等案例，帶動全場討論。學員們拿著彩色便利貼集思廣益，分析利害關係人效益，從中體認永續不只與環保相關，更能依使用者需求催生新商業解方，實踐資源循環與社會正義。

永續席捲產業，行銷也須升級

全程參與課程的火星創集創異廣告客務群總監張祖瑜坦言，「在永續議題上，我們發現自己有些落後。」客戶面臨「2050淨零碳排」等外部壓力，主動開發新技術同時，行銷人員需要有能力用消費者易懂的語言，精準傳達這些永續解方。

他認為，這三小時的課程讓永續從陌生的專有名詞，變成可理解、可操作的概念，不僅能看見具體的行動範疇，也讓大家意識到永續並不只限於淨灘或節能，還有許多過去未曾注意的社會面向。

張祖瑜也分享，團隊與長期客戶往往不只是宣傳既有產品，還會共同開發新服務，建立夥伴式合作關係，因此在內部培養永續意識，反而能形成新的競爭優勢。

顏凱玲表示，只要同仁「至少都聽過」永續相關名詞，並理解ESG的核心意涵不只是做社會公益，就能在專案中幫助客戶做出更貼近趨勢的判斷。

透過課程，火星創集將行銷專業接軌全球趨勢，也為未來的創意競爭奠定新基礎。

※更多精彩內容請詳見《願景工程》。

※本文由願景工程授權刊載，未經同意禁止轉載。