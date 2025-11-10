醫檢公司威力德生醫第3季注入新血 單季營收創新高、推升獲利揚

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

醫療檢測公司威力德生醫（7713）近日公告第3季財報，單季合併營收2.96億元，創下歷史季度新高，較去年同期成長16％，延續今年以來營收逐季成長趨勢；第3季毛利率、營益率與稅後淨利率分別為34％、25％與20％，相較去年同期呈現三率三升，推升單季營業利益7,483萬元、稅後淨利5,983萬元，均為單季新高表現，每股稅後純益（EPS）為1.32元。

威力德第3季營收與獲利同步攀高，受惠體外診斷試劑暨設備收入保持穩健成長，公司長期來與知名醫療診斷設備廠商羅氏（臺灣）合作，具備完整產品線，涵蓋生化、免疫、尿液、血液氣體與分子診斷試劑等領域，客戶群廣泛，從大型醫院、基層醫療院所以及醫驗所都有與其合作，其服務之客戶超過3,000家，尤其公司在指標型醫驗所滲透率極高，故隨著新設診所多傾向與指標型醫檢所合作，得推升公司市場占有率逐步墊高。

此外，自威力德核心業務－體外診斷試劑與設備，延伸發展的醫療資訊平台服務業務，於第3季迎來新突破。

子公司優品生醫成功將其開發的新世代檢驗管理解決方案（LIS），首度導入國內指標性醫事檢驗所。公司指出，國內基層診所仰賴醫檢所提供的檢驗服務，而檢驗服務品質的提升和彈性的流程合作方式，則能透過優品生醫提供的解決方案達成，同時也能顯著提升營運效率，並賦予其提供給合作診所更高效能、數位化服務的能力。此舉不僅順應了當前預防醫學與精準醫療的發展浪潮，更有助於加速醫檢所的數位轉型與服務升級。目前有多家客戶已積極進行洽談合作事宜。

威力德累計前三季合併營收已達8.14億元，創同期新高之餘，年增率10％更是近兩年的最大增幅；前三季稅後淨利1.51億元，年增16％，EPS為3.37元，第4季營運表現可望保持今年以來的成長節奏；公司未來將深化體外診斷試劑暨設備核心業務，持續強化建立整合性醫療資訊平台，拓展多元業務範疇，並創造醫療服務價值。

