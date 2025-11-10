快訊

會有颱風假嗎？鳳凰侵襲率上升 5縣市機率逾90%

剪接拼接川普演說帶風向…挨轟假新聞 BBC總裁為紀錄片辭職

美國政府史上最長40天關門見轉機！參院達成協議 川普喊「快開門了」

11月沒額外的假好痛苦？其實僅上20天班…比放爽爽10月還少1天

聯合新聞網／ 綜合報導
10月紅字滿滿、11月一片白，但其實上班天數更少。圖／聯合報系資料照片
10月紅字滿滿、11月一片白，但其實上班天數更少。圖／聯合報系資料照片

10月的連假一波接一波，許多人才剛從休假模式切回工作狀態，一看到11月行事曆瞬間崩潰：整整一個月沒國定假日！不過別急著太悲觀，仔細一算，11月其實是「隱藏版幸福月」雖然沒有紅字，卻只要上20天班，仍是全年工時最短的月份之一

根據行政院公布的2025年政府行事曆，若扣除過年影響較大的1月，2月因春節放假僅需上班18天，而11月僅有20天上班日，在所有月份中名列「最輕鬆梯隊」。

相較之下，12月要上22天班、10月要上21天，11月雖無假期，卻意外成為時間流動最快、體感最輕的月份之一。

月份上班天數
2月18天
3月21天
4月20天
5月21天
6月20天
7月23天
8月21天
9月20天
10月21天
11月20天
12月22天

若不算1月（春節月），上班日最少的月份共有三個：2月、4月、6月、9月與11月。

從實際工作日來看，11月確實是全年下半年中「上班日最少」的月份之一，對多數上班族而言是難得的「工時小確幸」。

延伸閱讀

鈊象（3293）崩跌警報…毛利97％也救不了股價？網喊話：700以下慢慢接

好羨慕…韓國擬將股息稅降至25％！網：反觀台灣還要加健保2.11％

補充保費根本違憲？本質是保險卻按所得課收…被質疑違反平等原則

陳時中鬆口「補充保費沒轉彎」！2萬門檻太低…恐改門檻再推一次？

相關新聞

11月沒額外的假好痛苦？其實僅上20天班…比放爽爽10月還少1天

10月的連假一波接一波，許多人才剛從休假模式切回工作狀態，一看到11月行事曆瞬間崩潰：整整一個月沒國定假日！不過別急著太悲觀，仔細一算，11月其實是「隱藏版幸福月」雖然沒有紅字，卻只要上20天班，仍是

大同大園廠「地大、供電充裕」超搶手 重量級大咖爭相上門談AI合作

大同（2371）進擊AI報捷，旗下占地17萬坪、緊鄰全台最大發電廠台電大潭電廠的大園廠，挾「地大、供電充裕」兩大誘因，吸...

生技論壇後天登場／中華開發生醫基金總座吳欣芳：生醫產業 聚焦四主題

中華開發生醫基金總經理吳欣芳表示，2025年全球政經局勢變化劇烈，關稅、地緣政治、製造回流美國等因素影響，投資布局更趨複...

大同10日董事會 兩議案聚焦

大同今（10）日將舉行董事會，通過兩大重要議案，涵蓋高階人事布局，並將正式啟動關鍵資產的戰略性活化，以及兩席董事補選，業...

醫療科技展下月登場

由生策會與政府部會共同主辦的「2025台灣醫療科技展」將於12月4日至7日盛大登場。今年展會的亮點之一，是中東最大醫療與...

行政治理／數位發展部政務次長侯宜秀 AI跨域協作 邁向全球

「AI時代來臨，台灣應該把握住，更靈敏地改變。」新上任的數位發展部政務次長侯宜秀雖為律師出身，卻早已深耕AI領域，進入公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。