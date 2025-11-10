11月沒額外的假好痛苦？其實僅上20天班…比放爽爽10月還少1天

10月的連假一波接一波，許多人才剛從休假模式切回工作狀態，一看到11月行事曆瞬間崩潰：整整一個月沒國定假日！不過別急著太悲觀，仔細一算，11月其實是「隱藏版幸福月」雖然沒有紅字，卻只要上20天班，仍是全年工時最短的月份之一。

根據行政院公布的2025年政府行事曆，若扣除過年影響較大的1月，2月因春節放假僅需上班18天，而11月僅有20天上班日，在所有月份中名列「最輕鬆梯隊」。

相較之下，12月要上22天班、10月要上21天，11月雖無假期，卻意外成為時間流動最快、體感最輕的月份之一。

月份 上班天數 2月 18天 3月 21天 4月 20天 5月 21天 6月 20天 7月 23天 8月 21天 9月 20天 10月 21天 11月 20天 12月 22天

若不算1月（春節月），上班日最少的月份共有三個：2月、4月、6月、9月與11月。

從實際工作日來看，11月確實是全年下半年中「上班日最少」的月份之一，對多數上班族而言是難得的「工時小確幸」。