11月沒額外的假好痛苦？其實僅上20天班…比放爽爽10月還少1天
10月的連假一波接一波，許多人才剛從休假模式切回工作狀態，一看到11月行事曆瞬間崩潰：整整一個月沒國定假日！不過別急著太悲觀，仔細一算，11月其實是「隱藏版幸福月」雖然沒有紅字，卻只要上20天班，仍是全年工時最短的月份之一。
根據行政院公布的2025年政府行事曆，若扣除過年影響較大的1月，2月因春節放假僅需上班18天，而11月僅有20天上班日，在所有月份中名列「最輕鬆梯隊」。
相較之下，12月要上22天班、10月要上21天，11月雖無假期，卻意外成為時間流動最快、體感最輕的月份之一。
|月份
|上班天數
|2月
|18天
|3月
|21天
|4月
|20天
|5月
|21天
|6月
|20天
|7月
|23天
|8月
|21天
|9月
|20天
|10月
|21天
|11月
|20天
|12月
|22天
若不算1月（春節月），上班日最少的月份共有三個：2月、4月、6月、9月與11月。
從實際工作日來看，11月確實是全年下半年中「上班日最少」的月份之一，對多數上班族而言是難得的「工時小確幸」。
