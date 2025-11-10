生技論壇後天登場／中華開發生醫基金總座吳欣芳：生醫產業 聚焦四主題

中華開發生醫基金總經理吳欣芳表示，2025年全球政經局勢變化劇烈，關稅、地緣政治、製造回流美國等因素影響，投資布局更趨複雜。生醫族群走過不確定的變動環境後，目前已逐步迎來市場信心。展望新的一年，在創新藥授權、再生醫療法、AI醫療應用與企業併購等四大趨勢帶動下，台灣生醫產業將迎新一波成長契機。

經濟日報將於本周三（12日）舉辦「2025生技論壇—生技醫療產業新戰略」，吳欣芳將以「國際新格局下台灣生醫投資展望與新機遇」為題發表演講。本論壇由中華開發資本、勤業眾信會計師事務所、鑽石生技投資、健喬信元醫藥生技、長佳智能、長聯科技及樂迦再生科技協辦。

吳欣芳表示，2025年全球政經局勢變化劇烈，關稅、地緣政治、供應鏈重組、製造回流美國與AI浪潮等因素交錯影響，投資布局陷入諸多不確定風險的挑戰。所幸走過第2季全球市場低谷後，台灣資本市場仍逆勢上揚，受惠AI商機與台積電效應，台股總市值已躍居全球第八。

台灣生醫族群自新冠疫情之後表現優於美國生技股，興櫃與創新板制度降低投資風險，展現市場信心。除了台灣之外，包括美國股市及香港股市生醫族群今年起也逐步熱絡，預期到了2026年全球生醫投資交易將更趨積極。

吳欣芳指出，近年國內生醫企業的規模與市值不斷擴張，數家指標公司擁有強健資產負債表，現金水位達百億元以上，積極展開併購與赴美投資，展現全球化布局實力。新掛牌醫材公司商業模式多元、IPO市值突破千億元，新藥公司亦展現國際授權潛力與穩健估值，整體產業質量顯著提升。

展望2026年，吳欣芳認為，台灣生醫產業將圍繞四大投資主題：一是具國際授權潛力的創新藥；二是再生醫療雙法上路帶動的特色產業鏈；三是AI結合醫療科技的產品與服務落地；四是企業併購帶來的成長與整合契機。她強調，政策支持、資本能量與企業策略的三力匯聚，將推動台灣生醫產業邁向更高層次的全球競爭舞台。

好的生醫投資要兼具生醫與投資專業，透過創投基金，可降低投資人風險；並透過中華開發資本在台灣已累積深耕逾65年的關係網絡，加上近十多年來新建立之生醫產業投資生態系，從中創造投資案源，協助產業間的合作與綜效，成為企業家與投資人的最佳戰略夥伴。