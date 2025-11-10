由生策會與政府部會共同主辦的「2025台灣醫療科技展」將於12月4日至7日盛大登場。今年展會的亮點之一，是中東最大醫療與精準健康集團M42首度來台，希望藉由台灣的醫療大數據分析、AI影像判讀、資安加密與資訊平台等技術，協助建立穆斯林基因資料庫。

台灣醫療科技展是全球首個以醫院為主體，橫跨醫療、電子資通訊、生技製藥及醫材的跨域展會，為亞太地區最大醫療商貿平台，近年來台灣醫療科技展向外拓展影響力。

生策會指出，今年共有來自美國、歐洲、中南美洲、南非、中東及東南亞等40個海外代表團、320位國際專家參加，主要包括31個醫藥產業協會、與九個國際醫院協會，將要來台的醫院院長人數達130位。值得注意的是，今年有多達十個國際協會首次來台，展現全球醫療產業對台灣創新醫療技術的高度關注。

代表6,000家醫院的歐盟私立醫院聯盟今年亦首次率團來台，希望洽談智慧醫院合作機會。捷克健康科技機構則鎖定基層醫療、母嬰照護與行動診斷產品，該機構已取得歐盟2億歐元的援助非洲採購計畫，這次來台將開出購體採購清單以供應非洲市場。