行政治理／數位發展部政務次長侯宜秀 AI跨域協作 邁向全球

「AI時代來臨，台灣應該把握住，更靈敏地改變。」新上任的數位發展部政務次長侯宜秀雖為律師出身，卻早已深耕AI領域，進入公部門前即是政府AI顧問團隊成員。她表示，自己加入行政團隊的使命，是推動台灣AI發展走在正確道路上。

扮演橋樑 推進政策

侯宜秀指出，擔任律師30年後接觸AI，深刻感受到「急迫感」，尤其自ChatGPT問世以來，AI帶來的衝擊讓各行各業都感到危機。她自2017年協助成立台灣人工智慧學校基金會起，便積極投入AI議題的討論與實踐。

「也因為這份急迫感，我選擇加入執政團隊。」她說，AI將深刻改變社會，而台灣具備實力與機會，因此更應主動掌握。她自認最能貢獻的角色是「轉譯者」，擅長將科技與法律語言轉化為大眾易懂的內容。

侯宜秀回憶，自己早在2000年便參與開源社群，2016年加入g0v零時政府，學習科技思維，也培養了「讓非科技人聽懂科技、讓非法律人理解法律」的能力。她說：「如果對方聽不懂，溝通就無效。」如今擔任政務次長兼發言人，她的任務之一就是用清楚的語言，讓社會理解數發部的政策與方向，成為政策與民意之間的橋樑。

她認為，AI時代如同新一波工業革命，各行各業都將面臨轉型挑戰。台灣要面對這場世紀變局，政府須具備「敏捷式」調整能力。她提出三大目標：強化政府內外部連結、促進公私協力、深化國際接軌。

首先，強化政府部門間的資料與政策協作，建立跨機關的數位治理模式；其次，推動產官學合作，打造兼具創新與彈性的數位生態系；第三，深化國際連結，特別在AI、資安與資料治理領域，與主要經濟體建立對話合作機制，讓台灣不只是參與國際規範，更能貢獻經驗。

揪團打怪 找到市場

侯宜秀指出，隨著《AI基本法》即將通過，政府將建立「AI風險框架」，由各主管機關依據框架制定規範，這將成為台灣數位治理的重要里程碑。她分析，全球AI治理主要分為三種模式，像是美國的市場導向、歐盟的嚴格規範與中國的集中管制；而台灣將採「具日本精神、但更靈活」的方式，發展可供國際參考的模式。她預期，最快在明年底，台灣的AI治理就能展現具體成果。

除了制度設計外，侯宜秀強調AI的基礎建設與人才培育同樣關鍵。政府正持續推動運算量能、資料共享與人才養成，這些都是支撐AI發展的底層基礎。面對少子化與產業結構調整挑戰，她認為不應只談「翻轉」，而要追求軟硬體「平衡發展」，特別是在AI資安與軍民兩用應用上，台灣具備相當優勢。

「要幫助已經在做的人找到市場，也要協助他們出海。」侯宜秀說，希望能以過去在產業界「揪團打怪」的經驗，推動跨域協作與國際布局，讓台灣數位產業走出島嶼，邁向全球。