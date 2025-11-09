泰山食品75周年 挺在地應援田中馬賽事

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
「為愛起跑 好事花生」公益活動捐贈儀式，由泰山企業行銷處數位暨公共關係行銷經理王佳慧（右）代表致贈花生仁湯予華山基金會田中愛心天使站站長李翠婷（左）。泰山提供
泰山食品連續14年贊助支持「田中馬拉松」，今年適逢泰山食品成立75周年，身為彰化在地企業的泰山食品，特別擴大參與這場在地盛事；泰山企業「為愛起跑 好事花生」已募集超過3000瓶花生仁湯給華山基金會田中站。

除了贊助大會twist water環保包裝水、八寶粥、仙草蜜等多項補給物資外，更首次將公益結合雲端跑活動，號召全台跑者響應「為愛起跑，好事花生」活動，凡個人於活動期間內(含雲端跑與實體馬)跑滿75公里，泰山即捐贈一組花生仁湯(6入)予華山基金會田中愛心天使站，鼓勵跑者以實際行動傳遞愛心，兼顧運動減碳與公益永續。

此外，泰山更於賽事現場連續多年舉辦玩遊戲做公益活動，將當日活動參與者的善款全數捐贈予公益單位，結合田中馬賽事多年累積愛心金額近10萬元，持續以實際行動回饋社會。今年於11/9賽事當日的泰山遊戲攤位所得也全數捐給華山基金會田中愛心天使站，回饋社會公益。

「為愛起跑 好事花生」雲端跑活動從10月10日至11月9日截止，目前已募集超過3000瓶花生仁湯，今（9）日舉行捐贈儀式，由泰山企業行銷處數位暨公共關係行銷經理王佳慧將善款與物資花生仁湯親手交給華山基金會田中愛心天使站李翠婷站長，希望為在地長輩補充日常營養，傳遞暖心祝福。

華山基金會田中天使站深耕地方服務已逾16年，陪伴345位長輩、走過5800多個日子，目前持續照顧102位長者。泰山食品身為田中在地企業，長年與華山基金會保持緊密合作關係，除本次活動外，也曾攜手推動中元節普渡物資捐贈、農曆春節年菜募集及捐血活動，展現企業以善為本、關懷地方的精神。

泰山企業「為愛起跑 好事花生」雲端跑活動從10月10至11月9截止，目前已募集超過3000瓶花生仁湯。泰山提供
泰山企業於田中馬品牌攤位舉辦玩遊戲做公益活動，活動所得全數捐給華山基金會田中愛心天使站。泰山提供
泰山企業 公益活動

