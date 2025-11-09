快訊

開合跳一下折1萬！建案奇葩促銷、邊跳得邊喊便宜

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
圖／取自立陽頣興建案臉書
推案市場買氣差，建案紛紛推出促銷方案，除了常見的早鳥價、低首付、送家電、送裝潢，林口還有建案推出奇特的「開合跳折價」活動，限時60秒，每跳一下就折一萬元，邊跳必須邊喊「便宜」才數算 。

此一建案案名「立陽頣興」，基地位於林口文化二路、文化三路之間的吉祥路。記者致電接待中心，案場人員表示，此一讓利活動推出已有一段時間，目前活動仍持續進行，只要購屋就可參加，有跳就有折價。

根據「立陽頣興」臉書，此一活動名為「買房開合跳挑戰」， 挑戰規則為，1下開合跳折1萬。限時60秒，跳得多、折得多，標準開合跳才算數，作弊不給過，現場專人計算，跳完當場公布折扣金額，馬上現場下訂才有效。

另外必須邊跳邊喊「便宜」，挑戰口號一定要喊出來，現場人員會拍攝影片，購屋人要將影片發上社群才算完成。

臉書同時表示，「買房還殺什麼價？來開合跳呀！」、「體力不好朋友也不要擔心，只要願意跳，保底70下，等於總價折70萬，但一定要拿出運動家精神跳滿60秒，目前世界紀錄是60秒136下」。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，促銷手法百百種，但真正能刺激買氣的仍是價格，這種「開合跳折價」，相當有趣，也等於是間接降價，不過要跳才能折價，讓人不禁想問「現在想撿便宜，需要先練好體能嗎？」

根據樂居資料，立陽頣居基地約401坪，規畫興建23層大樓，坪數為16~28坪， 一到二房產品，目前實價已揭露12戶，成交均價坪約56.7萬元。

圖／取自立陽頣興建案臉書
林口房市示意圖。記者游智文／攝影
