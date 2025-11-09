聽新聞
新總裁吳嘉昭拚轉型 台塑四寶第3季三家虧轉盈

聯合報／ 記者林海／台北報導
台塑集團昨天在明志科技大學舉辦企業運動會，總裁吳嘉昭（左）、王文淵（右）一同參觀園遊會。記者許正宏／攝影
台塑集團昨天在明志科技大學舉辦企業運動會，總裁吳嘉昭（左）、王文淵（右）一同參觀園遊會。記者許正宏／攝影

台塑集團昨舉行運動會，新接任總裁的吳嘉昭表示，今年第三季台塑四寶有三家公司已轉虧為盈，明年營運情況會比今年更好，而接任總裁以後，最重要的任務就是讓台塑集團加速轉型、強化經營體質，而最立竿見影的部分，就是產品高質化。

台塑過往慣例是每兩年都會舉行集團運動會，但由於疫情因素停辦，上一次運動會已經是二○一八年，今年除了四寶主管外，包括卸任總裁專職的台塑管理中心主委王文淵、三娘李寶珠、台塑新智能董事長王瑞瑜、管理中心委員王瑞華等王家人也都參與。

對於今年營運，吳嘉昭表示，整體來說明年應該會比今年更好，不過第四季仍不太確定，因為從十月開始屬於傳統淡季，所以要特別觀察，且重點也不能只看營收，還要看獲利。公司營收增加不代表獲利一定跟著成長，因此會更重視利潤結構的改善。

吳嘉昭表示，在電子材料方面，近來已發揮相當大功能，對整個企業也有很大貢獻，預期明年表現會更好，根據目前的預測，明年產業景氣應該會逐步回升，對台塑集團而言算是相對正面的發展。

但吳嘉昭也說，明年的整體狀況仍存在變數，不過，預期到二○二七年左右應該會明顯好轉，因為大陸大型石化廠的持續擴產等計畫都還在進行中，市場供需仍不平衡，因此預估明年還會比較辛苦。

吳嘉昭也說，接任總裁後，最重要的任務就是如何加速轉型、強化經營體質，也已經訂定了產品、事業、低碳、能源及數位等五大轉型方向，其中三項被列為企業轉型的核心方針，自從一年多前接下集團整體轉型的召集人以來，就持續推動這項工作，但轉型並不是一件容易或能短時間完成的事。

吳嘉昭表示，轉型目前最立竿見影的部分，就是產品高質化，也就是產品的轉型，至於新產業的布局，例如南亞的醫療材料事業，未來會成立專屬公司，朝醫療領域發展，不過這類轉型的成果需要時間，至少一、兩年才能看到。

吳嘉昭表示，相比之下，產品轉型的進展較快，包括產線調整、效率提升，以及產品向高技術、高速發展等方向，這些都是現在積極推動的重點。

