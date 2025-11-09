台塑集團轉型 明年展望佳 預估至2030年將帶來381億元利益

台塑企業總裁吳嘉昭昨（8）日表示，為因應當前嚴峻挑戰、確保企業未來競爭力，「轉型」已成為迫在眉睫重要策略。台塑集團四大公司目前提報轉型案共107件，預估至2030年將帶來381億元利益。

對於營運展望，他指出，今年第4季仍不確定，明年在電子事業加持下應該會較好。

台塑企業昨日舉行第36屆運動會，台塑企業過去每兩年舉行一次集團運動會，近年受疫情影響停辦七年，今年恢復舉行，由新任總裁吳嘉昭主持。包括創辦人王永慶夫人李寶珠、管理中心主委王文淵及管理中心常委王瑞華與王瑞瑜等均出席。

台塑企業總裁吳嘉昭談話重點

吳嘉昭指出，這七年間國際局勢快速變化，全球政經動盪不安，中國大陸內需市場疲弱，各產業龐大過剩產能外溢全球，加上今年4月川普宣布實施對等關稅，對世界經濟衝擊猶如一波未平、一波又起。

他強調，為確保競爭力，台塑企業正全力推動產品、事業、低碳、能源及數位等五大轉型方向，深化產業布局，結合新技術與新創能量，把資源用在最有效的地方，目前工作重點是聚焦「加速轉型」與「強化經營」上，才能在競爭中突圍，在變局中穩健前進。

在接受媒體聯訪時，吳嘉昭表示，今年第4季因淡季影響表現仍不確定，明年展望應會較佳，整體應著重獲利而非營收，其中電子材料業務將發揮更大功能，對集團貢獻顯著。他指出，明年景氣雖仍難預料，但2027年應可明顯好轉。大陸大型石化擴建仍在持續，小廠收掉數量有限，目前供給增加、需求尚未回升，供需不平衡下短期仍會辛苦。

談及轉型進度，吳嘉昭說，他自一年多前接任台塑集團轉型召集人以來，深知轉型非一蹴可幾，當務之急是先推動產品高值化，這部分能立竿見影；至於新事業項目，如南亞的醫療材料事業，未來將成立新公司進軍醫療領域，但需時一至兩年方能見效。

台塑集團指出，四大公司目前提報轉型案共107件，預估至2030年帶來381億元利益，主要為新產品及新事業轉型效益272.9億元，占71％，至目前已完成15案，年效益10.9億元。