台塑企業運動會 王文淵露面 笑談新生活

台塑企業昨（8）日舉行第36屆運動會，這是自2018年後睽違七年再度舉辦。台塑企業管理中心主委王文淵一現身即成為焦點。他與總裁吳嘉昭並肩走訪園遊會攤位，沿途不斷有員工上前寒暄、合影留念。面對熱情人潮，他笑著說：「我現在不是總裁，是管理中心主委，沒什麼好拍的啦。」

台塑企業今年運動會主題為「革新蛻變，致力卓越」，共有14支隊伍、約4,000人參與，項目包括田徑、游泳、球類、拔河與趣味競賽，另設園遊會與文藝作品展覽。

王文淵今年卸任總裁後，昨日首次公開出席大型集團活動。他表示，生活節奏並無太大改變，每天還是一樣很早到公司，一直到傍晚6點才離開，周末就打球、走路當作運動。

他說，雖不再直接參與日常管理，但「集團大小決策都會在決策通過後，知會管理中心」，制度化運作已趨完善。對於吳嘉昭提出「明年營運可望好轉」的看法，他表示衷心期待能如此，認為各事業正在穩健推進新布局。

久未公開露面的台塑企業創辦人王永慶夫人李寶珠昨日也親臨現場，與來賓及集團高層話家常。在5,000公尺慢跑活動上，管理中心常委王瑞華、王瑞瑜也代表王家人上場。王瑞華步伐穩健，王瑞瑜邊跑邊與員工互動，場面熱烈。

王文淵說，今年因公務繁忙未能上場，他笑言「跑不動啦」，改以輕鬆心情的由運動場走向園遊會會場，他一路有說有笑參觀各個攤位，偶爾停下腳步與同仁互動，在園遊會場上與吳嘉昭會合後，兩人並肩與員工們合照，成為整場運動會現場最受注目焦點。

台塑集團創辦人王永慶、王永在還在時，都會固定舉辦全集團運動會，王文淵接任台塑集團總裁後，至少主持五次運動會，上一次他還有主持鳴槍起跑，今年由總裁吳嘉昭主持，王文淵在講台上接待貴賓，另也悠閒逛活動、看文藝展。