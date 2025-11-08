買氣強強滾！華航旅展熱度飆升 新會員暴增逾兩千人

2025台北國際旅展於昨日開幕，華航攤位人氣爆棚，自AI品牌形象大使亮相揭幕後，現場湧入大批民眾洽詢與購票，買氣全面升溫。華航指出，旅展首日機票銷售量相較去年同期成長約10%，同時新增超過兩千名新會員，顯示跨年、寒假與春節海外旅遊需求持續走高。旅展期間現場購票除可抽機票與多項驚喜大獎，購買豪華經濟艙以上票種，更有機會將Sony65吋電視、無線耳機、藍牙喇叭等好禮帶回家。

華航此次展區整合多國觀光單位、旅遊業者及台灣高鐵等合作夥伴，共同呈現最新航線佈局與聯航接駁服務亮點。今日亦特邀藝人瑞莎與旗下「瑞星韻律體操」團隊到場演出，吸引不少旅客駐足觀賞，現場熱鬧非凡；華信航空有獎問答活動也同步登場，增添互動趣味，展現華航集團深耕旅遊市場的多面向能量。

值得一提的是，小花AI互動客服首次現身旅展，以中、英、日、泰四語語音即時回應旅遊諮詢，展現智慧服務體驗。華航總經理陳漢銘親自到場與小花AI互動，表示未來旅客在機場報到區、貴賓室等場所，也將陸續看到小花AI的服務身影。旅展期間，只要到華航攤位與小花AI互動，還有機會獲得限定版小花撲克牌等精美贈品。