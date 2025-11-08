華航 ITF 旅展傳捷報 買氣人氣皆暢旺

2025 台北國際旅展7日盛大展開，華航（2610）攤位由 AI 品牌形象大使揭幕，現場擠滿購票人潮，民眾詢問絡繹不絕，旅展首日銷售開紅盤，機票銷售張數較去年同檔旅展成長 10%，新會員人數更增加逾兩千名。

迎來跨年、寒假及春節出國潮，看好接下來三日旅展買氣依舊暢旺，民眾購票還可抽機票及豐富好禮，現場購買豪經艙以上機票，還有機會獲得 Sony 65 吋電視、入耳式耳機、藍牙喇叭等大獎。

華航展區展現全新航線與聯航合作亮點，今日更特別邀請藝人瑞莎帶領的「瑞星韻律體操」帶來精彩表演，同時邀集多國旅遊局、旅行業者及台灣高鐵等合作夥伴共襄盛舉，還有華信航空有獎徵答，讓民眾近距離感受華航集團的用心與熱情。