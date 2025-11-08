華航 ITF 旅展傳捷報 買氣人氣皆暢旺

快訊

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
華航總經理陳漢銘與制服人員合影留念，推廣2026年唯美桌曆，歡迎民眾前來拍照打卡，就有機會獲得只送不賣的限量桌曆。圖／聯合報系資料照片
華航總經理陳漢銘與制服人員合影留念，推廣2026年唯美桌曆，歡迎民眾前來拍照打卡，就有機會獲得只送不賣的限量桌曆。圖／聯合報系資料照片

2025 台北國際旅展7日盛大展開，華航（2610）攤位由 AI 品牌形象大使揭幕，現場擠滿購票人潮，民眾詢問絡繹不絕，旅展首日銷售開紅盤，機票銷售張數較去年同檔旅展成長 10%，新會員人數更增加逾兩千名。

迎來跨年、寒假及春節出國潮，看好接下來三日旅展買氣依舊暢旺，民眾購票還可抽機票及豐富好禮，現場購買豪經艙以上機票，還有機會獲得 Sony 65 吋電視、入耳式耳機、藍牙喇叭等大獎。

華航展區展現全新航線與聯航合作亮點，今日更特別邀請藝人瑞莎帶領的「瑞星韻律體操」帶來精彩表演，同時邀集多國旅遊局、旅行業者及台灣高鐵等合作夥伴共襄盛舉，還有華信航空有獎徵答，讓民眾近距離感受華航集團的用心與熱情。

小花 AI 互動客服首次在今年旅展登場，以中、英、日、泰四種語言及時語音問答，提供旅客旅遊資訊與行程服務，華航總經理陳漢銘也熱情互動。未來旅客也有機會在機場報到櫃台、貴賓室等地看到小花 AI 互動客服的美麗身影，歡迎民眾走進華航展區與小花 AI 互動客服面對面，搶先解鎖新一代 AI 旅客服務，還有機會獲得精美贈品小花撲克牌。

華航展區邀請藝人瑞莎帶領的「瑞星韻律體操」帶來精彩表演，聚集滿滿人潮。
華航展區邀請藝人瑞莎帶領的「瑞星韻律體操」帶來精彩表演，聚集滿滿人潮。

