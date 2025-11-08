快訊

LINE TV、KKTV合併…本土OTT掀整併潮？電信業：「內容夠強」才能找到定位

中央社／ 台北8日電
LINE TV與KKTV合併，外界關注本土OTT平台是否掀起整併潮。示意圖／ingimage
LINE TV與KKTV合併，外界關注本土OTT平台是否掀起整併潮。中華電表示，本土平台確實面臨國際平台的挑戰，唯有「內容夠強」才能找到定位；遠傳認為，內容的投資金額龐大，資源不豐的小型OTT業者可適當整併。

國際影視巨擘Netflix大舉進軍各國市場，台灣本土OTT營運備感艱辛，內容與服務面臨高度碎片化難題。

LINE TV與KKTV在3日宣布整併，雙方將結合各自的用戶基礎、在華語及日語內容的優勢與資源，並提升內容競爭力、升級用戶體驗、擴大內容投資等3大面向。

台灣本土OTT版圖零碎，除了LINE TV與KKTV，電信三雄為主要經營業者，中華電信旗下有Hamivideo、遠傳旗下經營friDay影音、台灣大哥大旗下有MyVideo。

中華電信個人家庭分公司總經理胡學海受訪表示，在OTT的世界裡，許多國際巨擘都占據很好的位置，本土平台具備相當挑戰，唯有「內容夠強」，本土平台才能找到定位，否則走向世界會更難，「OTT平台整併是必然的趨勢」，可凝聚更強的力量。

他以韓國為例指出，韓國影視文化發展走在世界的前面，韓國也有很多OTT都在整併，且並非全都是電信業者主導。

為對抗Netflix的強勢進逼，韓國兩大本土OTT平台TVING與Wavve啟動合併，Ｗavve最大股東是SK集團下的子公司SK Square，TVING最大股東為CJ ENM，且也曾歷經與Seezn在2022年完成合併。

胡學海表示，台灣的發展根本是IP內容要夠強，這也是中華電與業者合作成立基金投資內容的原因，也要加強內容服務鏈的投資；中華電旗下有MOD和Hamivideo，在全台客戶的涵蓋率相當廣，關鍵原因是手握運動和影劇兩大核心內容，再加上中華電的傳輸技術的優勢。

遠傳總經理井琪觀察，台灣影音消費市場就這麼大，細細碎碎的小型OTT業者眾多、難成大局，加上內容投資金額龐大，遠傳以電信業者「家業殷實」的實力，這10年來投資OTT、內容，所成就的規模還只算「小康」，對於資源沒有那麼豐厚的眾多小型OTT業者，適當的整併應該是健康的。

至於遠傳friDay影音未來是否啟動整併行動，井琪說，「採開放態度」，有適當的機會，先合作、不用一開始就整併，重點是要看對眼、雙方又有互補效益。

此外，遠傳先前董事會已核准參與台灣最大線上看電視平台「LiTV 立視線上影視」新一輪募資，遠傳表示，將有助深化影音內容與數位廣告業務。

國內電信三雄積極投資內容影視，中華電信近期宣布與文策院等成立文創基金，第一階段規模新台幣10億元，有助強化IP價值鏈的公司，也會納入投資評估，中華電擬投資「集集創造娛樂」股權，目前已送件公平會。

遠傳與文策院、TVBS、韓國娛樂媒體集團CJ ENM等成立「台韓娛樂文化內容基金」與「遠樂文創娛樂基金」，雙基金規模超過新台幣15億元，共同力推台灣影視內容產業化與國際化。

台灣大哥大說明，MyVideo自2018年起陸續投資出品超過40部作品，台灣大並與華納兄弟探索集團、文策院合作，加速台灣影視產業國際化，近期則設立電信業首個「商業編劇人才養成計劃」。

OTT 中華電 KKTV

