農業科研助攻淨零減碳 小型曳引機邁向電動化與低碳轉型

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
工研院研發團隊開發小型電動式曳引機。農業部／提供

農業部7日辦理農業科專計畫成果交流活動，展示財團法人工業技術研究院（簡稱工研院）與高雄區農業改良場（簡稱高改場）共同開發之小型電動曳引機，不僅提升農機作業效能與能源使用效率，亦將成為我國農業邁向電動化與低碳化之新趨勢。

農業部指出，經工研院整合國內高性能電池、馬達及電控系統，並由高改場進行電動化底盤改良與場域實測，成功開發輸出功率達15kW（約20馬力）之小型電動曳引機。期透過農業科技創新研發，帶動農業升級轉型。

農業部自2006年起推動「農業學界與法人科專計畫」，積極鼓勵學研單位整合研發能量與既有設施，鏈結產業需求及政策方向，聚焦創新性、關鍵性與可擴散性之技術開發，促進成果擴散與應用。

農業學界與法人科專計畫迄今共完成81件，平均每件計畫帶動1.84件技術移轉，以及1.94件合作研究或業者投資；政府平均每補助1元，合計創造直接及衍生效益1.08元。

其中，2021年起配合農業機械化政策，持續鼓勵學研單位聚焦研發省工、省力效益之動力機械設備，以緩解農村人力不足問題，本次展示小型電動曳引機之研究成果，即於2022至2024年投入開發，以整合國內三電系統自製研發之首台電動曳引機。

農業部表示，此小型電動曳引機具備高機動性、低噪音及低碳排之特性，適用於溫室與網室等密閉或半密閉田間環境，從15%充至滿電僅需3.5小時，單次充電可連續作業（如翻土）超過4小時，展現優異能源效率與操作便利性，相較傳統柴油曳引機極具經濟效益，更有效減少約40%之碳排放。

農業部提到，同時也為因應農業高齡化與人力短缺問題，提供有效之機械化解決方案，彰顯農業邁向綠色轉型之重要價值，目前此技術成果已完成技術移轉谷林科技有限公司。電動曳引機具節能減碳等優勢，對農業機械化升級具實質助益，展現我國在農機電動化領域之創新能量與技術開發。

