快訊

婆婆過世…曾馨瑩現身銘馨盃舞蹈賽！「一開口就哽咽」 超正女兒打氣

昔讚國手尪莊英杰1天6次！星光幫安歆澐認婚變…抓包老公偷吃閨密

泰12歲少女被母騙赴日賣淫…日媒：逃台母親涉性交易 遭台灣當局拘留

環境部攜手文策院 支持環境永續文化創作

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
環境部長彭啟明出席2025 TCCF PITCHING 頒獎典禮。環境部／提供
環境部長彭啟明出席2025 TCCF PITCHING 頒獎典禮。環境部／提供

環境部7日於文策院舉辦的「2025 TCCF PITCHING 頒獎典禮」，部長彭啟明親自到場參加，並宣布首屆與文化內容策進院（文策院）合作設立的「永續未來獎」紀錄片得主，由泰國製作的紀錄片《Up to the Buffalo》脫穎而出，展現台灣無國界的支持地球永續行動。

彭啟明致詞時表示，環保單位同仁於執行業務時其實也有很多辛苦及感動人心的故事，需要專業的文化人把它變成有力量的傳播媒介。永續行動往往都是人的故事，環境部許多政策，可以藉由文化及媒體力量傳達給社會大眾。

彭啟明提到，環境永續工作需要更多的人串聯起來，「合作能放大影響力」。他也期盼未來有機會讓創作者、社群平台、影視文化投資者與公部門共坐一桌，攜手將環境永續包裝成優質的內容推向世界，在現實中發揮力量。

環境部說明，這次與文策院共同設立「永續未來獎」，希望鼓勵以氣候行動、永續發展、環境正義及淨零轉型為核心的原創內容。《Up to the Buffalo》以泰國北部Wiang Nong Lom為背景，描述因政府疏浚工程改變濕地生態，昔日的水牛路徑與食用植物逐漸消失，村民的生活節奏被迫改變。

影片以詩意的鏡頭記錄人與環境的關係，呈現發展計畫如何悄然重塑土地與記憶。作品風格內斂卻充滿力量，透過水牛澄澈的眼神與農人勞動的姿態，真切傳達環境永續的價值。

環境部強調，未來將持續與文化部及文策院合作，邀請更多優秀創作者共同參與，讓氣候行動與永續發展的理念，透過故事與影像觸動人心、傳遞至社會每個角落。

彭啟明 故事 創作

延伸閱讀

影／廚餘養豬改採雲端監控 彭啓明：目標年底前全面上線

外界憂焚燒廚餘增有毒物質 彭啓明：每月加驗一次戴奧辛

影／廢棄物非法棄置層出不窮 彭啓明：設置合法去化管道

禁廚餘養豬日增500噸去化量 彭啓明：擴展生質能、快速堆肥化需1-2年

相關新聞

時隔7年台塑再舉行運動會 吳嘉昭：明年營運將好轉

台塑集團今舉行運動會，新接任總裁的吳嘉昭表示，今年第三季台塑四寶有三家公司已經轉虧為盈，明年營運情況會比今年更好，而接任...

厚植防災力 內政部擴大培訓多元對象

內政部輔導有限責任台灣主婦聯盟生活消費合作社及中華民國儲蓄互助協會，8日在台南市辦理兩場「2025年度合作事業推廣及防災...

全家 X 幣託「點數換幣」五週年 狂撒500萬Fa點

幣託交易所 BitoPro 攜手全家便利商店獨家推出「便利商店點數兌換加密貨幣」（簡稱「點數換幣」）今年邁入五週年，至今...

高空屋率鄉鎮1年暴增11個！專家：日本「負資產」惡夢正在台灣上演

少子化問題愈來愈嚴重，根據內政部統計，今年9月底台灣人口數為2331萬7031人，已連續21個月負成長。全向科技房產中總...

台塑睽違7年辦運動會 王文淵與總裁吳嘉昭等人齊聚

台塑集團今天在明志科技大學舉辦企業運動會，集團高層有總裁吳嘉昭、台塑管理中心主委王文淵、三娘李寶珠、台塑管理中心委員王瑞...

台塑企業運動會 吳嘉昭：轉型迫在眉睫、明年展望會更好

台塑企業8日舉行第36屆台塑企業運動會，總裁吳嘉昭表示，因應當前嚴峻挑戰並確保企業未來競爭力，「轉型」已經迫在眉睫的重要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。