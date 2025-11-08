台塑企業運動會 吳嘉昭：轉型迫在眉睫、明年展望會更好

台塑企業8日舉行第36屆台塑企業運動會，總裁吳嘉昭表示，因應當前嚴峻挑戰並確保企業未來競爭力，「轉型」已經迫在眉睫的重要因應策略。台塑（1301）集團今年第4季雖然仍辛苦，但是明年展望應該會更好。

他表示，中國大陸明年擴廠仍持續中，而小工廠會做整併，因此展望明年會好一點，台塑集團朝向五大方向全面轉型，南亞（1303）積極轉型跨足醫療器材領域估約需四至五年看到成果。

吳嘉昭表示，台塑企業這幾年由於新冠肺炎疫情影響，運動會停辦了七年，到今年才恢復舉辦，而在這7年期間，國際局勢發生快速且劇烈的變化，全球政經情勢可說是動盪不安，尤其是大陸內需市場持續不振，各產業龐大的過剩產能傾銷到全球，再加上今年4月川普宣布實施對等關稅，對於全球經濟衝擊，可以說是一波未平、一波又起。除了少數產業例外，大多數產業都受到很大的影響。

吳嘉昭表示，為了因應當前的嚴峻挑戰並確保企業未來的競爭力，「轉型」已經是企業迫在眉睫的重要因應策略。今年承蒙管理中心四位常務委員，委任他行政中心總裁職務，擔負起經營管理的重責，深感使命艱鉅，今後將與行政中心各委員一同攜手，聚集全體同仁的力量，全力推動企業轉型發展的工作。

台塑企業歷經70年發展，在兩位創辦人及管理中心四位常務委員的領導下，早已奠定了堅實的管理基礎,歷程中也不斷尋求轉型突破，並擴展許多新興產業及海外生產據點。

尤其在主任委員王文淵擔任總裁任內，積極導入AI人工智慧、推動企業數位轉型，奠定台塑企業邁向智慧經營的重要基礎。同時，他更推動全企業的節能減碳、循環經濟及研究開發，帶領企業繼續前進，邁向永續發展。

因此，在權衡企業資源、當前時局及產業發展趨勢之後，確信未來更重要的任務，不但要延續創辦人追求「止於至善」的精神，更要將工作重點,聚焦在「加速轉型」與「強化經營」上，展現「革新蛻變，致力卓越」的決心，才能在競爭中突圍，在變局中穩健前進。

在轉型方面，台塑集團將加速推動產品、事業、低碳、能源及數位等五大轉型，深化產業布局，做為企業共同的經營方針，同時結合產業發展的新趨勢，引進新技術、鼓勵新創事業,把資源放在最有效的地方，讓整個企業更有創造力、更有競爭力。

另外，台塑企業也希望持續強化經營，利用現有產品的特性，以及長期累積的技術能力，拓展新用途及市場，同時順應產業發展的新趨勢，重新建構產品的發展藍圖，並優化產品的組合，持續提升差異化、高值化產品的比重，提高獲利，發揮立竿見影的效果。

吳嘉昭也說明，今年運動會服裝，都是採用南亞回收寶特瓶再製的聚酯纖維，以及台化（1326）回收漁網再製的尼龍材料製作而成。這也是企業研發的成果，以及環保永續的具體展現。

最後吳嘉昭強調，全球經濟情勢依然嚴峻，在此除了要感謝各位同仁這些年來的努力，更希望全體同仁共同努力以赴。堅信企業在逆境中累積實力，蓄勢待發，終會在度過經濟寒冬後，帶來新的成長契機。